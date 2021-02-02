怀孕忌口不靠谱，均衡饮食最关键

“孕期是可以吃螃蟹的，前提是怀孕前对螃蟹没有过敏，要彻底煮熟，当然也不要贪吃过量。”近日，福建省医学会妇产科学分会委员何春妮主任医师提醒广大孕妇说，对于身体健康的孕妈妈来说，正常饮食不会导致流产。建议孕妇根据个人体质，提前咨询产科医生，做到选择食物“心中有数”。

孕妇能不能吃特定食物，在于个人体质。螃蟹属于寒凉湿气之物，对于本身体寒、脾胃功能差或者湿气重的孕妇，是不建议吃的。在孕期，强调的是营养均衡，吃的东西要多种多样，吃杂一点，做到不偏食、不过量，少吃多餐。但要吃煮熟的食物，特别是肉类。应多吃含氨基酸的鱼、奶、蛋等食物，还有富含维生素C的食物，如水果、蔬菜和豆类等。补充膳食纤维素，多吃水果和蔬菜，防止便秘。

网上有一些“五花八门”的孕期饮食说法，比如咖啡、奶茶等饮料不能喝和，炒菜也不能放花椒、八角、桂皮、茴香等佐料。性寒食物螃蟹、西瓜、冬瓜、苦瓜、大白菜等孕妇吃多了容易流产等。何春妮强调，这些传言似是而非，流产和食物关联不大，胚胎染色体异常是流产最常见原因，当然孕妇精神过度紧张、生殖器官异常、自身免疫因素、生殖道感染、内分泌因素以及男方精子质量不好等，也可能导致流产。

何春妮提醒，孕期饮食禁忌酒精类饮品、辛辣、烧烤、油炸、腌制食品，以及罐头、香肠等加工食品，避免多吃含糖饮料等高糖食物，以免引起糖代谢紊乱，甚至会导致妊娠期糖尿病。汞含量高的鱼如大耳马鲛、橙棘鲷、枪鱼、剑鱼、鲨鱼、方头鱼或大眼金枪鱼等也不宜食用。未经巴氏杀菌的鲜牛乳、鲜羊乳、鲜榨果汁等应避免食用。（吴志）