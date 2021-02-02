国家医保局：全国27省份开展门诊费跨省直接结算试运行

新华社北京2月1日电（记者彭韵佳）国家医疗保障局1日发布消息称，新增山西、内蒙古等15个省区作为普通门诊费用跨省直接结算试点。截至目前，全国已有27个省（区、市）开展普通门诊费用（不含门诊慢特病）跨省直接结算试运行。

新增试点包括山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、山东、湖北、广西、海南、陕西、宁夏、青海、新疆共计15个省区，首批开通统筹地区89个、定点医药机构663家。

2018年以来，长三角、京津冀、西南五省（区、市）相继开展区域内普通门诊费用跨省直接结算试点。截至2020年底，北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、重庆、云南的所有统筹地区，以及四川、贵州、西藏的部分统筹地区，开通门诊费用跨省直接结算定点医疗机构和定点零售药店双双突破1万家，累计直接结算人次突破300万。

据了解，已办理基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算的备案人员，同步开通普通门诊费用直接结算服务，无须另外备案。其他有异地普通门诊就医需求的人员，按照参保地异地就医管理要求办理异地就医备案，在上述试点地区的试点定点医药机构就医时，可以按照规定直接结算。

此外，跨省异地就医人员直接结算的门诊费用，原则上执行就医地规定的支付范围及有关规定（基本医疗保险药品、医疗服务项目和医用耗材等的支付范围）。基本医疗保险基金起付标准、支付比例、最高支付限额等报销政策执行参保地规定。

据介绍，国家医保服务平台APP提供异地就医备案功能，22个省份的170个统筹地区参保人可以依托国家统一的线上备案渠道办理备案，同时，可以在线查询开通普通门诊试点的统筹地区和定点医药机构。

为保障参保人员权益，试运行期间直接结算未成功的费用，仍保留原有报销渠道。