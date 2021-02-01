《中国职场女性免疫健康绿皮书》正式发布

1月30日下午，清华大学国际传播研究中心联合澳佳宝研究院 （BLACKMORES Institute）举办了《中国职场女性免疫健康绿皮书》（以下简称《绿皮书》）线上发布会。清华大学国际传播研究中心主任李希光教授在致辞中表示，此次调研聚焦后疫情时代中国职场女性对“免疫力”的理解以及免疫健康管理习惯，旨在破除公众对于免疫健康的认识误区，并为职场女性及其家庭提供专业的指导建议。BLACKMORES澳佳宝研究院院长Lesley Braun博士与BLACKMORES澳佳宝中国区总经理刘家潾女士在会上分享了此次调研的主要发现。

《绿皮书》通过在线问卷的形式，收集并分析了1000份年龄在20-59岁之间的职场女性的样本，覆盖中国大部分地区。问卷重点调研了中国职场女性对“免疫力”相关概念的理解及认识误区。针对调研发现，清华大学国际传播研究中心和澳佳宝研究院邀请了六位来自营养学、免疫学、心理学和传播学等领域的专家进行深入解读并提出建议。

调研结果显示，新冠肺炎疫情在一定程度上推动了免疫健康知识的普及，但多数职场女性对免疫健康的相关概念仍然缺乏准确的认知。89.7%的受访者认为免疫力是指人体抵抗外界病毒和细菌的能力。实际上，免疫力还包括清除体内异常细胞（如癌细胞）、维护内环境稳定的能力。71.2%的职场女性认为免疫力越强越好，实则不然。《自然-免疫学》期刊曾提到，健康的免疫系统应当处于一种平衡的状态。免疫力过高和过低都会对人体健康造成危害，甚至直接导致某些疾病的发生。

调研发现，多数职场女性已意识到免疫健康的重要性，并计划采取行动以改善免疫状况。但如何科学提升免疫健康，职场女性存在一定的误区：有66.8%的受访者认为“清宿便排肠毒能增强免疫力”。 对此，有学者曾指出，医学上其实并没有“宿便”的概念。人体日常通过汗液、尿液、排便即可将代谢的废物排除体外。

此外，研究还发现，目前职场女性还存在一定的膳食误区。三到四成的受访者认为多吃肉、多喝汤、多喝果汁可以有效提高免疫力。美国营养学会刊物《营养学进展》中的一项研究显示，将水果榨汁会导致鲜果中的膳食纤维和部分营养成分（如维生素）的流失。而美国农业部（USDA）发布的研究报告也指出，肉类经过长时间炖煮也会流失一些营养元素。此外，过多地食用红烧肉等油脂过高的菜肴也可能会引发肥胖问题或心血管疾病。

尽管多数职场女性已经认识到了健康生活方式的重要意义，实际的完成度却并不可观。高达68.3%的职场女性表示自己计划通过积极改善饮食习惯来提升免疫健康，而仅有11.3%的职场女性能做到平均每天摄入12种以上、每周摄入25种以上的食物。

会上，京东健康营养保健部总经理杨叶分享了目前中国免疫类健康消费现状：“疫情下增强免疫需求显著提升，职场女性成为购买免疫健康产品的消费主力，占比达一半以上”。

针对上述调研结果和消费现状，《绿皮书》综合专家意见为职场女性提供了科学建议，即通过均衡饮食、坚持运动、规律作息和保持良好心态，多管齐下守护免疫健康。中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员何丽强调：“免疫健康的提升离不开健康的生活方式。通过科学饮食获得均衡的营养摄入是提升免疫力的关键。同时也要注意动吃平衡，维持健康体重；生活规律，保证充足睡眠；张弛有度，保证心态平和。。”

而对于如何解决“知易行难”这一关键问题，中华预防医学会健康传播分会副秘书长崔伟在发布会上指出：“这体现了健康传播的重要意义，其中的关键在于鼓励公众积极迈出第一步，从生活习惯的一个小改变开始，如每天发呆（静思）5分钟、每天运动1小时、食物摄入多元化等，逐步践行健康的生活方式。”

发布会还邀请到清华大学健康传播研究所执行所长苏婧以及全国30家主流媒体的记者参与，深入探讨免疫健康传播的有效途径，以此呼吁社会各界关爱职场女性的免疫健康。