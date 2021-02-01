绿叶制药金斯明正式在华上市

央广网上海1月30日消息（记者周洪）绿叶制药集团于1月30日举行“岁月留金、明日记忆”金斯明中国上市会，宣布用于治疗轻、中度阿尔茨海默病药物——利斯的明透皮贴剂（注册商标：金斯明）正式在中国上市。金斯明经皮肤每日给药一次，由绿叶制药德国子公司Luye Pharma AG的透皮释药技术平台开发和生产。Luye Pharma AG开发的利斯的明透皮贴剂已在美国、欧洲11国、泰国等国家和地区上市。

阿尔茨海默病已成为当下乃至未来人类所面临的最大的全球公共健康和社会保健挑战之一。随着我国人口老龄化趋势加快以及主要心血管疾病及相关因素流行趋势增加等多种因素的影响，阿尔茨海默病的患病率和患者数量也呈逐年递增的趋势。据预测，2020年我国阿尔茨海默病患者约有900万，2050年将达到2100万。

面对日益庞大的患者群体，一方面，阿尔茨海默病造成的记忆障碍、认知异常等问题给老人的生活、健康造成严重威胁；另一方面，由于基本生活自理能力的下降，老人需要长期、全天候的家庭照护和社会保健服务，也给家庭和社会带来沉重的经济和照护负担。国内一项调查显示：照护者中约57%为全天陪同，将近2/3的照护者表示感到轻度及以上的负担。

“阿尔茨海默病是最常见的不可逆的神经退行性疾病，及早干预对于改善或延缓病情发展至关重要。”上海交通大学医学院附属精神卫生中心老年病诊治中心主任肖世富指出：“但在临床诊疗实践中，由于认识不足、病耻感、患者失智、失能等原因，导致就诊晚、治疗率低、停药率高，治疗依从性差，往往无法获得最佳疗效。安全、有效的治疗方案，能够明显改善病情，减轻照料负担，提高患者和家属的生活质量，从而减轻疾病负担。”

中日医院神经科主任、老年医学中心执行主任彭丹涛表示：“相较口服制剂，透皮贴剂的载药量更大，有助于延缓阿尔茨海默病的疾病发展、减轻症状。透皮贴剂使用方便，胃肠道不良反应小，对肝脏和肾脏的保护更好，能够更好的帮助到那些吞咽困难、口服药物不耐受、肝肾损伤以及有合并疾病、有消化道病史、出现精神症状不配合吃药的患者、以及需要使用大剂量的患者群体。”

作为金斯明的上市许可持有人，绿叶制药集团德国子公司Luye Pharma AG超过20年专注于透皮贴剂的开发和生产。除了一日一贴的金斯明，Luye Pharma AG还进一步开发了一周给药两次的利斯的明透皮贴剂（多日贴），该在研产品在欧洲的上市申请已获得欧盟主管部门受理，并在国内进入临床阶段，有望为阿尔茨海默病患者带来更多的治疗选择。

包括阿尔茨海默病在内的中枢神经治疗领域是绿叶制药集团长期聚焦的核心战略领域之一。围绕这一领域，公司已有一系列创新药和创新制剂同步在中国和海外市场开发，涵盖抑郁症、帕金森病、精神分裂症、双相情感障碍等多个病种。

今年1月，治疗精神分裂症的创新制剂瑞欣妥已在中国获得上市批准。另外，多个新药已在美国、欧洲等国家和地区进入临床后期或新药上市申请阶段。

“中枢神经领域相关疾病不仅严重困扰患者的身心健康，也给患者的家庭乃至社会造成沉重负担。”绿叶制药（中国）总裁谢文敏表示：“中枢神经领域是我们当下及未来的战略重点，经过多年的布局，我们希望充分发挥在这一领域的优势力量，为深受疾病困扰的患者带来高品质的治疗新选择。”