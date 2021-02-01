广东罗定打造肉桂道地药材区域品牌

广东省罗定市推动肉桂生态种植和质量保障，打造岭南特色药材品牌，促进乡村振兴。1月22日，罗定市政府委托中国中药协会中药材检测认证技术专业委员会、中健安检测认证中心组织中药行业专家，到肉桂产区罗定开展了肉桂品种国家道地药材认证预审会。

由中国中药协会执行副会长刘张林、中国中医科学院中药研究所研究员胡世林、中国中药协会中药材检测认证技术专业委员会秘书长邓彬、广东药科大学教授杨全、中山大学药学院教授杨得坡等专家组成的评审组，实地考察了罗定肉桂的种植基地、肉桂初加工产业园、交易博览中心、肉桂主题园，并召开预审会，听取云浮市南药办关于罗定肉桂的道地性考评、标准制定、产业发展等情况汇报。

专家组经过充分讨论后，一致认为提交的材料符合道地药材预认证的相关要求，结合目前罗定肉桂产业现状，推荐申报肉桂系列产品道地药材认证。

同时，针对目前罗定肉桂产业发展现状，专家组建议，继续加大对罗定肉桂道地性和品质保证的深入研究，加大肉桂产业创新发展的支持力度，做好道地药材肉桂生态种植基地和优质中药供应基地建设，依托道地药材罗定肉桂品牌优势，做大、做强、做深肉桂产业。

据了解，道地药材认证是落实国家中医药管理局与国家认证认可监督管理委员会双方签署的《关于共同推进中医药健康服务完善中医药认证体系的合作协议》，服务中药材产业高质量发展，开创性建立的一项认证制度。

国家认证认可行业标准《道地药材评价通用要求》的制定，在中国中药协会中药材检测认证技术专业委员会的组织下，中国中医科学院中药资源中心、中国医学科学院药用植物研究所、中健安检测认证中心等科研院所和有关中药企业的专家参与了标准制定。经认证的道地药材产品，可在认证产品包装上使用道地药材认证标识，为消费者提供道地药材认证产品消费指引。