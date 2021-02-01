中国非公医协携手复星健康推出新冠肺炎防治网络服务平台

1月29日上午，中国非公立医疗机构协会（以下简称协会）常务副会长兼秘书长郝德明、协会办公室副主任刘菲菲、协会医疗质量评价中心副主任史岩等一行4人应邀到复星医疗集团交流访问。会上郝德明会长，复星医疗董事长陈玉卿就双方合作共创新冠肺炎防治网络服务平台一事达成合作意向，并正式签署“新冠肺炎防治网络服务平台战略合作协议”。

复星医疗董事长陈玉卿表示，最近国内局部地区疫情反复有波动，希望与协会加深合作，通过共建新冠肺炎防治网络服务平台，为大众提供更加高效便捷的医疗服务，尤其是目前迫切需要的核酸检测服务。

郝德明会长提出，针对国内目前局部地区出现的疫情反复，协会将合理发挥自身及会员单位的医疗资源及服务能力，全面参与新冠肺炎疫情联防联控，为充分保障社会的正常运转以及保护人民群众的健康提供有力支持。特别是要积极推进利用现代化信息技术的力量，为大众在预约、检测、报告获取以及相关延展服务上提供人性化、精准化、科学化的线上线下全流程服务。遵循国家卫健委的相关标准制订严格的新冠检测质量管理规范、切实提高服务体验及服务效率。将邀请全国权威的传染病防治、院感专家组成专家评审委员会，讨论并制订网络服务平台的准入标准，严选精选各地优质医疗机构会员单位，组成全国性服务网络。

复星医疗副总裁沈涵介绍了在线医疗服务平台目前进展。截止2021年1月28日，核酸检测已覆盖84个城市，144家检测机构，预计到春节前，将对接超过3000个线下医疗机构，覆盖350+城市，全面对接医疗服务机构及临床检验中心，对接企业公务出差，返乡人员，启动400服务热线电话，并已经打通线上预约支付通道，与腾讯地图合作全国5600+采样点实时查询。希望通过此次战略合作协议，积极与中国非公立医疗机构及社会办医院通力协作，完善网络平台服务模块，共同为社会为人民提供快速有效的医疗服务通道。