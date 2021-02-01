石家庄用心保障市民的“菜篮子”

四川的萝卜、福建的青椒、甘肃的洋葱、内蒙古的土豆……1月27日，记者走进石家庄市桥西蔬菜批发市场，只见各门店来自全国各地的蔬菜品种丰富、种类齐全。

疫情发生以来，桥西蔬菜批发市场认真做好防控，组织商户坚守营业，加大货源调剂，全力保障市场供应。“每年冬季，桥西蔬菜批发市场都承担着全市85%以上的果蔬供应，供应范围涉及石家庄市区和周边22个县。”市场管理处工作人员张娜介绍，目前市场内800多个商户全部在岗、正常营业，蔬菜果品货源充足、品种丰富，价格较为平稳，每天蔬菜上市量在2500吨左右，水果上市量在1500吨左右。

“油麦菜两块一斤、生菜三块一斤、菠菜两块五一斤……”海峰菜业门前一块泡沫板上写着当日的菜价。老板杨海峰告诉记者，最近，除了青菜价格略有上涨，其他菜品价格平稳，有的甚至还有下降。

记者看到，批发市场内的每家门店都摆放着测温仪、酒精、消毒液等物品。“门店每天消毒不少于4次，工人每天测温登记，戴口罩、勤洗手、不聚集，这是‘铁规矩’。”张娜说，目前市场对各个销售区进行了分区隔挡，以减少人员流动。同时，增加对市场公厕、垃圾转运站、下水道口等公共区域的消杀力度和频次。

17时，来市场采购的商户逐渐多了起来。来自正定的商户陈永朝已经将货车装得满满的，“这里的蔬菜水果品种最齐全，我进了砂糖橘、火龙果、大葱、胡萝卜、菜花……”陈永朝说，他要给乡亲们备足货、备好货。

“在落实落细疫情防控措施的同时，我们将继续做好市场蔬菜、果品供应及价格监测工作，用心守护好市民的‘菜篮子’。”张娜说。（记者 任学光）