广东梅县一批进口涉疫鸡翅被紧急追踪管控

1月27日，笔者从梅县区市场监督管理局获悉，该局日前会同卫健、公安、疾控等部门紧急追踪、管控一批巴西进口涉疫鸡中翅，目前涉事人员、场所、产品核酸检测结果均为阴性，相关场所也已进行全面消毒。

据了解，1月20日，梅县区市场监管局通过梅州市市场监管局，接到广州市疾控防疫部门的通报，称由广州佳誉食品有限公司从巴西进口的鸡中翅，在分销省内8个地区后，有一批次产品在中山检测出外包装核酸阳性结果，要求各地对该批次产品进行核查处置。

随后，该局立即启动应急预案，上报梅县区疫情防控指挥部和属地政府，并迅速会同卫健、公安、疾控等部门前往涉事门店开展调查取证工作。经调查，该批涉疫食品中有150公斤于2020年12月19日由广州佳誉食品有限公司流向梅州市梅县区伟鑫冰冻肉类产品店。截至1月20日，150公斤涉疫食品流入到梅州市人民医院工地食堂及五指毛桃店两个场所，目前已无库存。

1月20日上午，梅县区市场监督管理局查明情况后立即把相关信息通报给梅江区市场监督管理局。梅县区疾控中心对梅县区伟鑫冰冻肉类产品店2名接触人员及冻库环境、其他冻产品进行了核酸检测，并对该场所进行了全面消毒。当天下午，梅县区和梅江区的核酸检测结果均为阴性。

当天，该局对梅县区伟鑫冰冻肉类产品店立案调查。经查，该店在2020年12月19日前均未销售过进口冻品，因有客户要求需要进口鸡翅，才仅此一次购进了150公斤。因为自知无法做到进口冻品“十必须”的要求，其将购进的进口冻品堆放在国产冻品底层，由国产冻品遮住躲避执法人员的检查，心存侥幸心理，所以隐瞒没有申报。

此前，梅县区市场监督管理局执法人员多次对该冻库开展疫情防控宣传和监督检查，已对该店发出《经营进口冷冻肉制品和水产品风险告知书》，告知该冻库负责人如果要经营进口冻肉就要如实填报接触冻库的从业人员名单，以及每周对人员、产品、环境核酸检测全覆盖，当事人已当面签收此告知书。

鉴于梅县区伟鑫冰冻肉类产品店隐瞒经营进口冻品，违反食品安全法和疫情防控规定的行为事实，除梅县区市场监管局对其进行立案调查外，梅县区公安分局也对当事人陈某伟（男，33岁，梅县区人）涉嫌拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令的行为，作出行政拘留5天的处罚，案件仍在进一步审理中。

梅县区市场监督管理局相关负责人表示，接下来，该局将举一反三，一是依法对梅县区伟鑫冰冻肉类产品店隐瞒经营进口冻品的行为和未履行出入库登记制度的行为进行查处；二是将伟鑫冰冻肉类产品隐瞒经营进口冻品的行为通报全区各经营进口食品冻库，要求各冻库引以为戒；三是加强日常监管，按照严之又严、细之又细的要求，严格落实“十必须”和“三证一码”要求，织牢疫情防护网，打好疫情防控战。

黄韬炜 黄晓冰 张刘沁琦