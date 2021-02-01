浙江德清仙潭村：疫情防控之下“百寿宴”换了新方式

“大娘，今年因为疫情影响，我们酒席不办了，这是‘百岁礼包’，您收好，祝您身体健康！”近日，浙江省德清县莫干山镇仙潭村村书记沈蒋荣和民宿业主们将一个个“百岁礼包”送到老人手中。当天，仙潭村向本村89位80周岁以上的老人发放了共计8.5万余元的“百岁礼包”。

91岁的吴顺奶老人，看到礼包里不仅有保暖内衣、手套、茶叶、油等生活用品，还有一个厚厚的红包，不管大家怎么劝，她一定要站起来接：“现在这形势我们都能理解，你们还专门跑到家里来送，真的太感谢了！”

往年的这个时候，仙潭村都会在文化礼堂摆上十几桌“百寿宴”，邀请村里的老人们欢聚一堂，看表演、唠家常，吃上一顿新春团圆饭。这场“百寿宴”，从2017年开始便成了村里临近年关的“压轴戏”。

今年也不例外，村干部和民宿业主们早早地便开始张罗了起来。“大伙热情都非常高，有的提议买个大蛋糕庆祝，有的负责采购物资，有的进行组织对接，一心想着给老人们来个‘大联欢’。”沈蒋荣说。正当一切准备就绪的时候，全国多地出现散发疫情，鉴于疫情防控的严峻形势，村里紧急暂停了婚宴、寿宴、流水席等一切聚集活动，这意味着“百寿宴”办不成了。

可这些日子里，村里上上下下都在为“百寿宴”忙碌着，老人们看在眼里，心里都盼着这一天。为了不让老人失望，村干部和民宿业主们紧急碰头，更改活动方案，反复商量后一致决定拿出“办酒钱”采购物资，为老人们定制“百岁礼包”，挨个上门送祝福。

“从最初的25家民宿参与，到今年已有100家民宿业主、返乡青年自掏腰包赞助活动，‘百寿宴’不仅弘扬了尊老美德，也凝聚起全村干事创业的正能量。”沈蒋荣希望，孝亲敬老的文明乡风能代代相传。据了解，原先的仙潭村是出了名的“落后村”，十多年前，在“洋家乐”的带动效应下，年轻人返乡创业开办民宿，2020年全村旅游收入6000余万元，农民人均纯收入比以前翻了三倍。产业兴、生态美、百姓富、风气正，这些能在仙潭村触摸到真实的温度。（唐闻宜 王钰涵）