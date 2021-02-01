网上“赶集” 在线“约”饭  年轻人准备这样过春节

“就地过年”最近成了热门话题。在疫情防控新形势下，不少地区纷纷倡导就地过年。这个特殊的春节，年轻人有哪些特别的过法？让我们从电商年货大数据里找找答案吧！

不回家过年，怎么向长辈表达心意？调查显示，今年，更多年轻人选择网购年货寄回家，通过快递礼品送去新春祝福，不少网友还把这种拜年方式调侃为“淘宝式拜年”。

来自淘宝的数据显示，网上年货节开启首日，平台上的“年货”搜索量增长240％。而“90后”也首次接棒，成为置办年货新主力，在天猫年货节的下单比重超过六成。

不少年轻人选择为父母添置些实用小家电，解放他们做家务的双手。苏宁易购数据显示，电火锅、烤箱、空气炸锅等产品搜索量分别增加200％至800％不等；网上年货节期间，面条机、洗地机、洗碗机等产品的天猫销量增幅超过100％。

今年春节，“买健康”也成为很多年轻人孝顺长辈的首选。京东平台数据显示，网上年货节期间，京东上的保健品礼盒销量同比增长69％，体检类套餐销量也持续走高。

就地过年，年夜饭怎么吃？不会做不要紧，你还可以选择在线“约”饭。

记者了解到，今年由于疫情防控倡导不聚集，不少餐饮品牌纷纷瞄准线上，涉足年夜饭礼盒市场。唐宫、知味观、广州酒家等地方老字号陆续在电商平台推出年夜饭半成品礼盒，今年年货节期间，有120余款菜品在天猫超市上线。

盒马也宣布将在年货节期间“上新”来自全国的2000款“牛气年货”，其中异地特色年货占比超四成。浙江冬笋、陕西流心柿饼、苏州八宝饭等特色地方美食将首次走进北京、上海、深圳等地门店，消费者在线上下单，30分钟即可送货上门。

某外卖平台数据显示，进入腊月以来，年夜饭搜索量同比上涨4倍。该平台年夜饭项目负责人表示，在就地过年的新形势下，半成品年夜饭及1至2人份套餐，将能更好满足一二线城市年轻消费者需求。

这届年轻人，购物车里都装了哪些年货？

京东平台数据显示，网上年货节期间，“95后”“00后”年轻消费群体成交额增长迅猛，其中“95后”最爱年货前5名分别是面点烘焙、水果、乳品冷饮、潮玩动漫和养生滋补品。

一些“土味年货”也变身为创意年货。例如用手机盒包装的山东苹果、用上谐音梗“真梨谱”的大鸭梨等。一款为甘肃百合设计的“百年好合”礼盒，在电商平台一经上线销售额就超过25万元。“土味年货”变潮货，不仅获得年轻人的青睐，也帮助当地农民拓宽了增收致富的渠道。

以智能产品为代表的“数字年货”同样十分走俏。能解冻的暖菜板、可以语音遥控的智能养生壶、智能美妆镜……今年，天猫精灵与20多家智能家居合作，在年货节期间推出60余款“数字年货”，平台销量持续走高，其中“90后”“00后”群体消费占比最高。

此外，疫情之下，直播成为不少年轻人“云置办”年货的重要方式。数据显示，截至目前，淘宝直播在年货节期间成交和日均直播场次同比增长均超150％；苏宁趣逛逛年货大集开集一周，线上直播累计观看人数超过2000万。（文/新华社记者 王雨萧）

（新华社电）