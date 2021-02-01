橘子在中国的国民度着实是高，无论是比拳头都要大的丑橘还是一口一个都嫌小的砂糖橘，从东三省到滇广闽到处都有它们的忠实粉丝。然而，关于橘子的各种“风言风语”却不少。

橘子富含维生素，有益健康要多吃？柑橘类水果中维生素C（简称VC）的含量通常有20mg～30mg/100g，比苹果（1mg～5mg/100g）和梨（4mg～8mg/100g）可要多多了。比如橘子水分充足，果肉软嫩，酸甜可口，价格亲民，在新鲜果蔬没有那么丰富的冬季，受欢迎是必然的，基本上一个中等大小的橘子，就能满足孩子每天一半的维生素C需求。而且，它还含有丰富的钾、类胡萝卜素，以及橙皮素、柚皮素等，它们都是对健康有益的成分。可是，再有营养的食物，吃起来也要有个量。拿橘子来说，它的问题就是糖分有点多。橘子中的含糖量平均是11.9%，如果碰上口感甜一点的品种，还会再高一些。而且橘子由于不需要洗、剥皮就能吃、口感又软这些原因，很容易出现“一不小心就吃多”的情况，这几个橘子下来，能量摄入可不低。我国膳食指南的推荐，普通成人每天吃水果的量是200g～350g左右，折算到柑橘类，差不多就是2～3个中等大小的橘子。如果实在爱吃，多吃一两个问题也不大，橘子吃多了就少吃点其他主食，而且一定要注意清洁牙齿。

橘子吃多会变成“小黄人”？其实跟染色没什么关系，吃了橘子皮肤会变黄，是因为柑橘中含有丰富的胡萝卜素，如果经常吃很多橘子，人体就会摄入太多胡萝卜素，没有及时代谢掉，在血液中的含量过高，就会导致皮肤变黄，这种情况被称为“高胡萝卜素血症”，也叫“橘黄症”，这种症状的典型表现就是手掌、足底明显变黄，严重的甚至会全身的皮肤变黄。不过，它只会短时间地影响“颜值”，并不会影响健康。只要暂时停吃橘子，过一两周肤色就能恢复正常，一般也不需要进行特殊的治疗。而且，除了柑橘类之外，胡萝卜、南瓜、木瓜、芒果等蔬果中的胡萝卜素也含量丰富，如果吃很多，也会变成“小黄人”。如果发现最近有点面色变黄，想想自己是不是这些蔬果近期的摄入过多了。

橘子吃多了会上火？其实，对于橘子来说，引起“上火”是因为橘子中的糖分含量高。吃太多橘子，意味着会摄入大量糖分。高糖分会让嗓子发干发涩；有一些敏感的人，还可能因为橘子中的果酸，感到牙龈和胃部不适。如果吃完后没有及时清洁口腔，这些食物残渣、糖分就容易造成口腔内细菌滋生，引起炎症，初期可能表现为牙龈发炎，主要特征是牙龈红肿、容易出血、有胀痛。这些是不是很像吃了水果后感觉“上火”的表现，解决的方法很简单，别贪嘴，每天吃个一两个就可以了，而且吃完橘子后及时用牙线清理牙缝中的果肉残渣，并且及时用清水漱口，这样就不会出现“上火”的情况了。

橘子里的白瓤多吃有益？橘子皮内侧和橘子瓣上包裹着的白色棉絮状、丝状物叫作橘络，它其实也是一种果皮，其成分主要是水分和膳食纤维，也有一些植物多酚类物质。不过白瓤的量实在太少，而且口感并不是很好，毕竟大部分是膳食纤维，如果觉得丢掉可惜，那就吃掉。如果真想补充膳食纤维，多吃点杂粮效果更好。

橘子分公母，母橘子更甜？这种说法没有科学依据。此说法中所谓的“公母之分”的关键，就是位于果实底部(与果柄相对位置)的“脐”，这其实是脱落的花器官在果实上留下的疤痕。这些疤痕主要是运输水分和养料的维管束的残迹，因为下方的果皮组织发育速度通常比果实的其他部分慢(甚至不发育)，所以形成一个略微凹陷的“脐”。脐部的大小在不同果实中是连续分布的，不存在明显的界限来划分公母，也没有任何证据表明脐部这一小块果皮的发育与果实的味道相关。实际上，柑、橘、橙、柚都属于柑橘类水果，它们口感上的酸与甜，都和土质、肥料、日照、树龄等有直接关系；产地、品种、形状的不同，橘子的味道也不同。

（科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任 阮光锋）