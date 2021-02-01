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记性变差用二茯

北京市宣武中医医院急诊科主任医师 李艳如 主治医师 姜 楠

2021年02月01日08:55 来源：人民网-生命时报

健忘不仅是困扰老年人的病症，已经呈现出年轻化趋势。中医称其为“喜忘”“善忘”“多忘”等。中医认为，健忘多以虚证为主，缘于劳伤心脾、思虑过度、气血耗伤，导致脑失濡养，治疗以调补心脾为主。下面介绍个小药方，患者可服用。

茯苓10克、茯神15克、党参10克、生黄芪10克，四味药物混合后，加适量水煎煮30分钟，早晚餐后各服用100~200毫升。方中，茯苓又叫云苓，入心、脾、肾经，既能扶正祛邪，又能健脾祛湿，擅长健脾宁心。茯神味甘性平，入心、脾经，具有开心益智、宁心养神的功效，擅长治疗健忘。茯苓、茯神合用，补益心气力强。党参既能补中益气、生津止渴，又能补气养血，擅长治疗脾胃虚弱、气血亏虚诸证。生黄芪补气升阳、益卫固表。党参配黄芪，共同发挥扶正祛邪、健脾补气的功效。四味药物合用，共同发挥补益心脾的功效，改善心脾亏虚导致的健忘。方中药物无毒副作用，可以长期服用。

平时生活中做到以下几点，有助于改善健忘：作息规律，不要熬夜；戒烟戒酒，忌暴饮暴食；适当做骑车、散步等有氧运动；少看电视和电子产品，增加和家人交流互动的时间。

(责编：许心怡、许晓华)


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