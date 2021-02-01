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广东麻风疫情处于平稳低流行状态

2021年02月01日08:53 来源：广州日报

昨日是第68届“世界防治麻风病日”暨第34届“中国麻风节”，主题是“全面消除麻风危害，共同走向文明进步”。记者从省卫生健康委联合省红十字会、省残联等部门的联合看望慰问活动中获悉，2020年全省共报告麻风病例49例，目前全省麻风病疫情仍处于平稳的低流行状态。

近年来，广东以麻风病症状监测工作为抓手，促进麻风病早期发现能力提升；规范诊疗管理，减少不良反应；开展康复项目，不断提升休养员生活质量；加强能力建设，提高防治水平；加大宣教力度，消除麻风歧视，全省麻风病疫情得到了有效的控制，患病率持续稳定下降。2011年广东实现了“基本消灭”麻风病的目标。

目前全省麻风病疫情仍处于平稳的低流行状态。2020年全省共报告麻风病例49例，同比下降7.55%。截至2020年12月31日，全省共有麻风现症病例229例，患病率为0.21/10万。（全媒体记者何雪华 通讯员粤卫信）

(责编：李轶群、许晓华)


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