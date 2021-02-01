冬季干冷，咽喉不适往往加重。在此介绍一种喉科常用的中药——木蝴蝶。它是植物果实干燥的外壳，形状像蝴蝶，也叫千层纸、破布子、满天飞。其主要用于声音嘶哑、喉痹（咽部红肿疼痛或干燥、异物感，或咽痒不适、吞咽不利等）、肺热咳嗽、肝胃气痛等症状。推荐以下三个方子，患者可对症选用。

木蝴蝶茶。取木蝴蝶10克、薄荷3克、玄参10克、麦冬10克，加水小火煮15分钟，去药渣，兑入20克蜂蜜，稍温服用。本方可清热利咽、养阴生津，主治肺肾阴虚导致的咽喉炎、声音嘶哑。但注意此方偏凉，脾胃虚寒、便溏者不适合服用。

木蝴蝶粥。取木蝴蝶15克、薄荷6克、糯米50克、冰糖适量，先煎木蝴蝶，后下薄荷，煎取药汁，去渣。糯米煮成稀粥，将熟时加入上述药汁及冰糖，再煮1~2沸即成。本方清咽润燥，适用于咽喉炎所致咽痛、声音嘶哑。

木蝴蝶汤。取木蝴蝶10克、枸杞50克、冰糖少许，放入碗中加水适量，置入锅内，隔水蒸30分钟后即可服用。此方利咽喉、治音哑，适用于教师、主持人等经常用嗓讲话的人群。