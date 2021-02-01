热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

嗓子不适用木蝴蝶

广东省名中医、广东省中医院耳鼻喉科主任医师 李云英

2021年02月01日08:49 来源：人民网-生命时报

冬季干冷，咽喉不适往往加重。在此介绍一种喉科常用的中药——木蝴蝶。它是植物果实干燥的外壳，形状像蝴蝶，也叫千层纸、破布子、满天飞。其主要用于声音嘶哑、喉痹（咽部红肿疼痛或干燥、异物感，或咽痒不适、吞咽不利等）、肺热咳嗽、肝胃气痛等症状。推荐以下三个方子，患者可对症选用。

木蝴蝶茶。取木蝴蝶10克、薄荷3克、玄参10克、麦冬10克，加水小火煮15分钟，去药渣，兑入20克蜂蜜，稍温服用。本方可清热利咽、养阴生津，主治肺肾阴虚导致的咽喉炎、声音嘶哑。但注意此方偏凉，脾胃虚寒、便溏者不适合服用。

木蝴蝶粥。取木蝴蝶15克、薄荷6克、糯米50克、冰糖适量，先煎木蝴蝶，后下薄荷，煎取药汁，去渣。糯米煮成稀粥，将熟时加入上述药汁及冰糖，再煮1~2沸即成。本方清咽润燥，适用于咽喉炎所致咽痛、声音嘶哑。

木蝴蝶汤。取木蝴蝶10克、枸杞50克、冰糖少许，放入碗中加水适量，置入锅内，隔水蒸30分钟后即可服用。此方利咽喉、治音哑，适用于教师、主持人等经常用嗓讲话的人群。

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

坚持锻炼膝关节，这个冬天拒绝“打软腿”  相信很多人都有过这样的经历，正常走路的情况下偶尔会感觉到膝盖部位酸软，没有受到任何外力的影响下，好像要摔倒一样，这就是生活中经常说的“打软腿”“膝盖打软”。 【详细】

冬季“囤肉”真的能抗寒吗？真相在这里！  “冻死了，我要囤肉抗寒”“长胖是对冬天最起码的尊重”……只是，“囤肉”真的能抗寒吗？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn