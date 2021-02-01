吃得对，前列腺癌风险低

健康的饮食对预防或延缓肿瘤进展起到了重要的作用。近期，有三项研究成果都提示，吃得对有助于预防男性前列腺癌。

地中海饮食。这是泛指希腊、西班牙、法国和意大利南部等处于地中海沿岸的南欧各国的饮食风格，以蔬菜水果、鱼类、五谷杂粮、豆类和橄榄油为主。最近美国MD安德森癌症中心的泌尿学家发现，患有局限性前列腺癌的男性，如果饮食模式更接近地中海饮食，那么他们疾病会进展得更慢。

研究人员选取了410名平均年龄为64岁的早期前列腺癌患者，每6个月进行临床检查和血清抗原PSA检测；参与者还完成了一份包括170个项目的食物摄取频率调查问卷，由此计算出他们地中海饮食评分，分为低、中和高三组。分析结果显示，饮食评分越高，患者癌症分级进展就越低。地中海饮食评分每增加1分，前列腺癌进展风险降低大于 10%。发表在《癌症》上的这项研究成果认为，地中海饮食这种无创、对整体健康有益的方案，对延缓早期前列腺癌患者的病情进展起到积极作用。

咖啡因。最近中国医科大学的专家发现，喝大量咖啡能降低患前列腺癌的风险。科研人员分析了世界各地16项研究的数据，总共涉及100多万名男性，其中约有5.8万人患上了前列腺癌。与咖啡饮用量最低（不到2杯）的男性相比，喝咖啡最多（每天2~9杯或更多）的人，患前列腺癌的风险降低了9%。此外，每天每多喝一杯咖啡，患上前列腺癌的风险就降低1%。进一步的分析表明，与饮用量最低的人相比，多喝咖啡的男性，患局限性前列腺癌的风险降低了7%，患晚期和致命前列腺癌的风险分别降低了12%和16%。

发表在《英国医学杂志公开版》上的这项研究成果认为，咖啡能改善血糖代谢功能，具有抗炎和抗氧化的特性，并影响性激素水平，所有这些因素都会影响前列腺癌的发生和进展。

西红柿。另一项研究来自英国布里斯托大学和剑桥大学，研究人员发现，每周吃10份（5~7个）以上西红柿的男性，患前列腺癌的风险降低了18%。

为评估饮食和生活方式对患前列腺癌风险的影响，研究人员考察了1806名年龄在50~69岁的前列腺癌患者，调查其饮食和生活方式，并与1.2万名无癌男性进行了比较。分析结果显示，饮食中富含硒、钙和番茄红素的食物，与患前列腺癌的风险降低有关。对这三种饮食成分摄入量最佳的男性，患前列腺癌的风险较低。

发表在《癌症流行病学、生物标志物及预防》上的这项研究成果认为，番茄红素这种抗氧化剂能对抗导致DNA和细胞损伤的毒素，从而起到预防癌症的作用。