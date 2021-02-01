前段时间，一位网友在微博分享说周日晚上是自己最焦虑的时间段，周末狂欢后的空虚，加上即将要面临周一的枯燥工作，让她焦虑到流泪。这的话题瞬间引起众多网友的共鸣，80%的参与者都表示经历过周日焦虑：有的人每到周日晚就失眠，需要服用药物才能睡着；有的人焦虑到身体也出了问题，拉肚子、头痛、吃不下东西……

“周日焦虑症”跟假期综合征、周一恐惧症一样，都是网友对常见心理现象的一个自创名词，都是人们面临生活状态转变的一种正常反应，主要跟工作压力有关。一项来自美国睡眠机构的研究称，周日焦虑有多种表现，例如情绪上的焦虑、烦躁、沮丧、恐惧、抑郁等；身体上的胃肠道不适、头痛头晕、疲倦、食欲不振等；行为上的失眠、拖延、注意力不集中等。大部分人会在周日晚上感到痛苦焦虑，原因可能各不相同。

有的人是因为把自己搞得太累了。“打工人”在工作日疲于奔命，身体非常劳累，到了周末好不容易有了自己的时间，就忍不住想玩个痛快，刷剧刷电影、看书、跑步、下厨、收拾房间、找朋友聚会……结果，积累了一周的疲劳没有得到休息，紧绷了一周的神经也没有得到放松，周末满满当当的“行程”更是雪上加霜。一想到接下来又要开始一周的忙碌，周日晚上就崩溃了。

还有的人是对周一上班的焦虑。英国一项调查显示，上班族的忧虑从周日下午4点开始，周日的下午、晚上是个过渡阶段，意味着我们快离开放松的周末，踏入紧张高压的工作状态。周日本来应该是休闲的好日子，但大多数人会在周日就考虑工作的事情，有时一想到第二天的工作任务，或者未来连续5天的压力，焦虑感就莫名袭来。

上班前有些紧张感是正常的，但如果强烈到心情低落、睡不好觉，就需要采取一些办法来调整，顺利地在周末与工作日间过渡。

1.深度休息。周末的规划要合理，一定要留一些时间给自己彻底休息、放空。比较激烈、兴奋、难度大的事情，最好放在周五晚或者周六，周日尽量用来真正地放松，例如睡个午觉、做做冥想。

2.做好工作规划。把工作和生活分开，尽量在工作日完成所有工作，不要拖到周末。还有，一周的工作结束后，做好整理总结，画上句号；再把待解决的事情列出来，为下周的工作做好初步心理准备，就不会在周日的晚上慌慌张张。

3.减少对周一的恐惧。如果周一带来的是快乐，那么周日的心理压力就会很小。所以，可以主动得将周一创造成快乐的日子。例如周一给自己准备一些小奖励：吃一顿丰富的早餐、买一束新鲜的花放在工位等，总之要做一些让自己有期待的事，让上班的心情变得愉快些。