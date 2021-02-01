守好粮食安全  助力农业兴邦

国无农不稳，民无粮不安。作为常住人口超2200万人、粮食主要依靠市外输入的超大型城市，深圳市打响了一场声势浩大的粮食保卫战。

近年来，在深圳市委、市政府的大力支持和深圳市市场监管局的正确领导下，深圳市农业科技促进中心（以下简称深圳市农促中心）瞄准深圳市种业安全和粮食安全保障的主攻方向，大力推进农业科技创新工作，着力开展种质资源收集利用、种子种苗健康标准的构建、农作物病虫害绿色防控技术集成及重大植物疫病防控等科技攻关，为深圳市农业高科技发展和食品安全筑起了一道技术防线，也为深圳农业加速“走出去”提供了重要技术支撑，得到上级领导的高度肯定。

攻坚克难筑起粮食安全新防线

作为深圳市市场监管局下属的财政核拨正处级事业单位和深圳市唯一一家政府层面的农业技术支撑专业机构，深圳市农促中心在深圳农业发展和粮食安全保障中担任着重要角色。特别是2019年正式并入深圳市市场监管局，合并原南山区植物检疫站、宝安区农业科学技术推广中心、龙岗区农业科技推广中心之后，深圳市农促中心成为深圳市农业发展和粮食安全保障最重要的技术支撑机构之一。也正因此，当新冠肺炎疫情对全球粮食产量带来严重冲击之时，注定深圳市农促中心要度过一个极不平凡的2020年。

承载着上级领导的厚望与寄托，深圳市农促中心没有被困难吓倒，而是在深圳市市场监管局的统一部署下，迅速做好人员体温监测、防控物资管理及后勤保障，筑牢了疫情防控期间单位内部的安全防线。在此基础上，该中心积极响应春耕备耕工作，一边深入各耕种地区做好早稻种子供应，一边协助农业企业做好疫情防控及复工复产工作，保障了疫情防控期间粮食等重要农产品稳产丰产，为农业稳健发展打开了良好局面。

要稳住农业，确保粮食安全，种子安全是基础，而农业防疫是重要的保障。

为全面掌握深圳市种子质量安全状况，2020年，深圳市农促中心全面开展种子质量风险监测和评估，完成覆盖全市各区共80余批次农作物蔬菜种子的质量风险监测，并为相关企业和农户提供专业技术指导，确保了全年在售种子总体质量状况过硬，育种单位选育品种全部符合国家质量标准。同时，深圳市农促中心立足深圳，服务全国，完成农业农村部、广东省农业农村厅等上级下达的各项监督抽查任务超过600份、能力验证任务样品过百份，为我国种子安全监管作出了应有贡献。

农业转基因生物安全监管工作事关粮食安全、食品安全和生态安全。深圳市农促中心从转基因研发环节着手，落实全过程全链式监管，全年累计监测转基因作物及产品350余批次，有效预防非法转基因试验等事件的发生。

在重大植物疫情防控方面，深圳市农促中心进一步优化“政府主导、部门负责、属地管理、科学防控”的重大植物疫情防控机制，全面推广“政府购买服务、专业化防治、公民教育、群防群控”的疫情常态化防控模式。该中心持续协助和推进深汕特别合作区红火蚁等重大疫情应急防控工作，积极参与国家、省级红火蚁综合治理和PFOS红火蚁防治等项目任务，成功承办省级和国家级红火蚁疫情防控工作会议，率先推出“红火蚁云采集”和“红火蚁随手拍”等红火蚁防控信息化智能应用平台，最大限度消除了红火蚁造成的农业危害和社会隐患，得到上级部门和同行的高度肯定。2020年全年，深圳市实现火蚁防控面积超40万亩次，农地及重点地块防控面积超22万亩，红火蚁监测点数同比增加60%以上。此外，深圳市农促中心积极做好薇甘菊、香蕉穿孔线虫等检疫性有害生物的监测预警工作，成功将全市植物疫情控制在较低水平。

在农作物病虫害防控方面，深圳市农促中心建立了省市共建农作物病虫害监测点21个，重大虫害草地贪夜蛾监测点9个，建立农作物病虫害绿色防控及农田统一灭鼠示范区13个，为深圳市农作物病虫害精准防控提供技术支持，同时全面推进了农药减量控害工作，提高主要农作物农药利用率，为圆满完成深圳市农药零增长等考核任务，提供了强有力的技术支撑。

优选优培打开种业发展新局面

有了良好的发展环境，深圳农业该如何实现高质量发展？深圳市农促中心主任周向阳认为，种质资源是关键。作为农业发展技术支撑机构，要充分发挥优质种质资源的价值，深圳市农促中心不仅要做好种质资源的严管严控，更要做好种质的优选优培。要实现这一目标，不仅要有良好的种业资源，更要为种业资源创造良好的合作平台。

为此，在防控疫情的同时，深圳市农促中心还大力开展技术攻关和科研合作，为种业技术提升创造了良好条件。其中，与西北农林科技大学深圳研究院签订了共建深圳西农未来农业科技产业创新中心的协议，加快种业技术的产学研融合步伐，以生物育种、推广、产品加工、标准制定、示范推广到产业培育的集成创新能力建设为抓手，推动深圳农业科技产业创新发展；规划建设旱区作物与逆境生物学国家重点实验室深圳分中心，申请纳入岭南实验室建设框架。

同时，深圳市农促中心与广东省现代农业装备研究所、中国农业机械化科学研究院联合，创新构建智慧农机装备新型研发机构——深圳市现代农业装备研究院，构建种业发展生态圈，加快农业机械化建设，为深圳市打通现代种业、智慧农业和食品产业全产业链协同发展，提供了有力支撑。

技术攻关方面，深圳市农促中心先后承担科技部重点研发计划“七大农作物育种”项目“主要农作物DNA指纹鉴定技术验证、推广及应用”课题，“种子、种苗及土壤处理技术及配套装备研发”项目，“高效低风险种子种苗处理新技术研发”课题，“水稻种子健康标准的构建及其处理剂研发”等多项国家级、省级和市级项目，成功完善系列农作物种植养护的规范方法，推动多个农业品种标准化生产，为优质品种推广种植扫清技术障碍。

种业的价值最终还是要体现在种植上。为加快种业成果转化，深圳市农促中心与中国农业科学院（深圳）农业基因组研究所、深圳市市场监管局坪山局合作，将共建种业知识产权交易中心、广东省岭南实验室、深圳生物育种创新中心和成果转化中心，搭建种业知识产权评价服务体系，推动深圳现代农业基础与应用研究、成果转化体系及产业孵化基地建设，加快种业成果转化。

深圳市农促中心根据不同土壤特点展开种植试验，完成广东省农作物新品种区域试验两次，深圳市原创性水稻新品种6个种植展示任务等等，助力一个又一个优质农业品种走出深圳、走向全国。而深圳市农促中心每年为全国示范带动新品种推广面积超过13万公顷。

2021年，深圳将举行亚洲种子大会、广东种业博览会及南方鲜食玉米展示等活动，深圳市农促中心将在深圳市“双区”建设机遇下，将深圳种业发展成果展示给全国乃至全世界，让优质品种走出深圳，造福千家万户。

人才培养撑起现代都市农业

无论是为农业安全提供技术支撑，还是为更多地区提供良好的种质资源，其最终目的，都是要发挥深圳农业的先行示范作用，助力我国农业高质量发展。但是，作为我国第一个没有农村和农民的城市，深圳市仅有耕地面积约6700余公顷，永久基本农田面积3300余公顷。要在有限的土地上，孕育出更大的价值，就势必要以科技制胜，走出一条深圳特色的现代都市农业新道路。

农业科技的发展，必然要以人才作支撑。2020年，深圳市农促中心持续加大人才培养力度，在农业相关法律法规宣传、农业技术示范与推广等方面不断创新，加强在职人员的专业技术能力，积极引进国内外优秀人才，优化人才培训体系，为深圳市培养了一批高素质的务农人才。

其中，深圳市农促中心在深圳市内和市外蔬菜生产基地开展各类农业技能培训班24期，培训在深务农人员超过2400人；开展农药减量增效及绿色防控、病虫害监测预警、农田灭鼠技术培训10场次，培训人员800余人次；开展各类农业技能培训，涉及葡萄栽培、蔬菜清洁生产技术、农业实用技术培训等。一系列措施推动深圳市农业培训工作逐步走上了常态化、规范化、科学化的轨道，并组建了深受菜农喜爱的农业专家授课团队，为进一步开展农业培训构建了一个坚实的工作平台。

在提升人才实力的同时，深圳市农促中心加快推进智慧型农业发展步伐，搭建种质资源创新服务平台，完成1座隧道式温室及1座穹顶温室建设工程，引进作物表型平台系统，采集作物冠层三维图像信息重新定义植物表型标准，建立农业种质筛选平台，对作物生长进行数字化监测和管理，使农业信息化管理水平显著提升。

深圳市农促中心紧紧围绕深圳市“双区”驱动战略，紧跟城市发展需求，努力将试验示范场打造成国家农业高新技术园区核心区，将先行先试示范推广、科普教育及休闲娱乐融为一体，探索出一条深圳都市农业发展新路径。

2021年，疫情的阴霾尚未散去，粮食安全压力不减，深圳市农促中心将继续坚持党的领导，紧紧围绕深圳市委、市政府和深圳市市场监管局的部署安排，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，继续为深圳农业发展保驾护航，为全国农业发展贡献“深圳力量”！(许创业 吴赟生 宋锐烽)