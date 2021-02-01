福建南平积极推进食品安全综合治理

“2020年，我市以推进武夷山水品牌建设为抓手，持续深入开展食品安全综合治理和专项整治行动，食品安全形势稳中向好。”福建省南平市市场监管局相关负责人近日说。

为提升食品生产质量安全水平，保障食品消费安全，2020年，南平市出台了《南平市深化改革加强食品安全工作行动方案》，全面规划南平市食品安全中长期工作，连续20年将治理“餐桌污染”、建设“食品放心工程”列入为民办实事项目，并纳入绩效管理目标考核。同时，南平市市场监管系统也重点锁定食品生产、流通、餐饮服务等环节，完成1457家食品生产企业风险等级评定。

新冠肺炎疫情发生后，南平市市场监管部门严格野生动物、活禽交易监管，查处禁售野生动物240余只。强化生鲜、畜禽肉类、水产品、进口冷冻食品等风险隐患排查，拉网式检查冷冻库408家次，集中交易市场、大型商超6000余家次。创新网络餐饮配送“320”防控机制，成立进口冷链食品疫情防控工作专班，纳入南平市行业防控指引。

南平市市场监管局相关负责人表示，2020年以来，南平市继续打造武夷山水品控体系，完善追溯体系建设，持续开展示范建设，规范举报投诉受理机制。

据介绍，南平市修订了《武夷山水品牌产品质量标准体系》，产品类别扩大至22类，涵盖产前、产中、产后各环节各层级，关键指标达到国际标准。南平市还通过整合南平市食品药品检验检测中心等各部门检测力量，成立武夷山水产品检验检测服务中心，对入围武夷山水企业产品实行每季度不少于1次的定期抽检制度。

南平市的武夷山水品质总控平台与“一品一码”追溯系统实现了数据互联互通，通过流通环节专项检查倒逼生产主体落实溯源责任，“一品一码”追溯体系注册率、录入率均达到100%。

2020年，南平市创建农产品质量安全国家示范县1个、省级示范县4个和国际标准农产品示范基地4个、优质农产品标准化示范基地44个、茶叶绿色生产示范基地48个（约1793公顷）。新增“三品一标”产品数量30个，其中无公害农产品8个、绿色食品21个、农产品地理标志1个。顺昌县成功创建省级食品安全社会共治示范县。受理食品类投诉举报1735件，办结率达100%。及时处置社会关注、群众关心的食品安全舆情32条。（陈永 陈谦 江岱）