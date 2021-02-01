湖北恩施州5项最严举措管控冷链食品安全

“截至1月25日，1月份各县市上报冷链食品进购销售推送周报3次，全州累计进购冷链食品621512.4公斤，累计销售冷链食品231406.7公斤，没有发生冷链食品安全事故，也没有发现冷链食品疫情风险。”日前，湖北省恩施州市场监管局有关负责人介绍说。

据了解，为加强冷链食品监管，做好冷链物流疫情防控工作，恩施州市场监管局实施5项最严举措，全链条监管，全方位覆盖，有效防范冷链食品疫情风险。

恩施州市场监管局对冷链食品从业人员应检尽检常态化。对直接接触冷链食品的从业人员实行每7天一次的全覆盖核酸检测。同时，实施市场监管信息报告制度。为强化“人物同防”措施，进一步加强进口冷链食品输入风险管控，做好常态化疫情防控和食品安全监管工作，恩施州市场监管局严格落实进口冷链食品市场监管信息报告制度。截至1月22日，全州监督检查食品生产经营者2061户次，实施行政处罚6起。

恩施州市场监管局结合州内实际，要求各县市市场监管部门督促冷冻冷藏食品经营者履行食品安全主体责任，向所在地市场监管所报告购进、销售冷冻冷藏食品详细信息等情况，确保辖区冷冻冷藏食品来源可查、去向可追。

他们还设立查验点堵住风险源头。恩施州市场监管局联合当地公安、交通、农业农村等部门在全省率先设立查验点。全州在高速公路出入口、省际国省道设立40个冷链食品查验点，24小时值班，对进入恩施境内的冷链车辆进行查验。

此外，恩施州市场监管局提前完成“鄂冷链”追溯平台上线工作。截至2020年12月23日7时，恩施州进入“鄂冷链”追溯平台累计激活企业486家，完成率100%，累计企业赋码入库数量5678个，商品出库数量2.72吨。

2020年12月22至24日，湖北省进口冷链食品防控组在恩施督导检查时，对该州进口冷链食品监督工作给予高度评价，认为其工作扎实，管控措施有力，管控效果明显，工作亮点突出。（刘华清 刘乾竹记者张华）