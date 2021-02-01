2000多万人接种显示中国疫苗安全有效

●新冠肺炎有一个特点跟SARS不一样，它有时候感染了没症状，但有明显的传染性。如果有不舒服一定要去看医生，不要等到病情很厉害再去看。

●中国疫苗从第一批接种到目前已经快8个月了，接种者抗体还维持在90%的水平。目前看，中国疫苗产生的保护至少能维持半年以上。

●疫苗接种不管是一剂还是两剂，都起码要两到三周后，产生了抗体才有比较明显的保护作用。大约到3月份以后，我们将能看到全球疫情的走势。

在1月31日于广州举行的“广州实验室科技助力基层疫情防控万里行”启动活动上，中国工程院院士、广州实验室主任钟南山就农村疫情防控、病毒变异、疫苗安全性有效性等问题接受采访。

疫情防控农村是重点

春节提倡少串门少聚会

钟南山说，去年疫情防控中，大家齐心协力，用了差不多十个月时间，在国内实现复工复产复学，这么好的成果要非常珍惜。随着患者减少、环境改善，一些地方一定程度上放松了警惕。现在有些地区存在散发、局部性的传播等挑战，我们要好好思考。马上要春节了，不能放松警惕。

钟南山说，目前疫情防控，农村是重点，从最近发病的情况来看，大部分病例在农村报告。现在国家已经明确，疫情高风险地区群众均应就地过年，中风险地区群众原则上就地过年，低风险地区倡导群众就地过年，非必要不出行。新冠肺炎有一个特点跟SARS不一样，它有时候感染了没症状，但有明显的传染性。春节在农村提倡少串门，特别是少聚会。另外，如果有不舒服一定要去看医生，不要等到病情很厉害再去看。对此，农村地区群众需要提高认识。

大约3月份以后能看到全球疫情走势

钟南山认为，现在病毒最关键的突变，是发生在刺突蛋白的受体结合部位，使得病毒容易侵入机体致病。

他说，我们一方面要追踪变异的病毒，另外也要考虑病毒变异后，采用什么样的病毒株来做疫苗。

钟南山表示，在越来越多的国家，人们在接种疫苗。随着疫苗接种增多，新冠患病情况将会得到改善。全球新冠疫情形势能否好转，要看2月份和3月份。在一些国家强化管理之外，疫苗接种不管是一剂还是两剂，都起码要两到三周后，产生了抗体才有比较明显的保护作用。大约到3月份以后，我们将能看到全球疫情的走势。

国药和科兴疫苗均是灭活疫苗，其安全性比较高

针对备受关注的中国疫苗安全性和有效性问题，钟南山说，目前疫苗临床试验显示的有效性数据有差别，原因在于不同的标准。

“不管是科兴公司还是中国国药集团的疫苗，一期和二期试验在中国做好了，但三期试验没有地方做，因为中国患者不多，所以我们需要跟有疫情的国家谈判做三期试验，一些国家想要自己做，不同国家标准差别就很大，比如有些国家接种疫苗的大部分是医护人员，这些人群本身就有很大感染风险，所以有不同的有效性数据出来。”钟南山说，通过跟踪数据后了解到，中国疫苗从第一批接种到目前已经快8个月了，接种者抗体还维持在90%的水平。目前看，中国疫苗产生的保护至少能维持半年以上。

此外，国药和科兴疫苗均是灭活疫苗，其安全性比较高。“轻症的一般不良反应是十万分之六，即出现打完疫苗发烧、胳膊疼等症状，严重不良反应发生率是百万分之一。相比之下，流感疫苗的严重不良反应率有百万分之三。已经有2000多万人接种的是这两款疫苗，疫苗在安全性上接受了考验。”（新华社记者 肖思思 马晓澄 徐弘毅）

（据新华社广州1月31日电）