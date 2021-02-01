甘肃省陇南加强农村集体聚餐食品安全监管

坐席吃席，是甘肃省陇南市礼县农村地区婚丧嫁娶、红白喜事的传统，规模动辄上百人、数十桌，其食品安全问题备受关注。如何进一步加强农村集体聚餐食品安全管理，防范农村地区系统性、区域性食品安全风险？

“通过安装在手机上的App软件，能够对全县农村群宴实施数据实时统计、动态管理，确保农村群宴管理更加科学化、便捷化。”礼县市场监管局餐饮服务监管股负责人现场演示了农村集体聚餐备案管理手机App。

2020年以来，礼县市场监管局推广应用“互联网+集体聚餐”智慧管理模式，打造覆盖全县的农村集体聚餐监管系统，全面实施网上登记、审批，登记表、承诺书、告知书等，全部实现“无纸化”，达到“申报不跑路、上门来服务”目标。通过该平台的运用，实现了主体审核、移动申报、现场审查等全链条无缝监管。

同时，礼县市场监管局还建立健全了农村集体聚餐申报备案、食品安全责任承诺书、农村集体聚餐现场检查指导等5项制度，规范流动厨师“持证上岗”。

礼县市场监管局严把食材采购关。包括要求农村集体聚餐承办方和流动厨师严格落实冷链食品采购索证索票（电子一票通）、核酸检测报告、消毒证明要齐全，且生产日期/批号与实物一致，从外省采购进口冷链食品要提前报备，不得采购来源不明的进口、国产冷链食品等内容。

此外，礼县市场监管局加强现场指导。对举办50人以上大型聚餐活动的实行“双报备”制度，即聚餐当事人向宴席承接单位报备人员数量和聚餐规模，宴席承接单位要提前1日向所在乡镇党委政府报告报备，属地市场监管所派人对农村集体聚餐活动进行现场指导，排查安全隐患和风险点，提出相应整改意见。对集体聚餐场所的环境卫生、设施设备等环节进行现场检查。发现问题及时解决，确保群众集体聚餐的饮食安全。

他们还通过举办农村集体聚餐厨师食品安全培训班，组织相关人员系统学习《礼县农村集体聚餐食品安全风险防控指导规范》等文件，强化宣传培训教育。同时，对全县各村食品安全协管员和信息员进行业务培训，强化其责任担当，及时开展对集体聚餐活动的协助监管，做好登记备案工作。他们还采用悬挂条幅、设置宣传栏等形式，广泛宣传食品安全知识，切实增强广大农民群众的食品安全意识。（党海文）