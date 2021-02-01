江苏创新“三位一体”食品安全责任保险模式

日前从江苏省市场监管局获悉，江苏省创新管理侧顶层设计、供给侧过程控制、需求侧结果导向“三位一体”食品安全责任保险模式，并大力实践推进，取得了显著成效。

2020年，江苏全省投保单位超过7500家，食责险保费规模达到2540万元，保单保障金额超过175亿元，参保业态重点覆盖60%以上大型食品生产企业，50%以上肉蛋奶和白酒生产企业，80%以上农村集体聚餐、食用农产品批发市场、学校食堂、中央厨房和集体用餐配送单位，还为养殖企业、食品小作坊、养老院食堂、食品添加剂企业等提供保险保障，实现了“从农田到餐桌”的全链条覆盖，为全省食品安全再加一道“安全阀”。

2019年，江苏省食安办、省市场监管局联合江苏省银保监局出台了江苏省食品安全责任保险试点示范性工作方案，并将食责险工作推进纳入市场监管系统“拉高线”项目、示范创建重点指标、年度重点目标任务大力推进。一方面，强化省级“示范引路”。借助保险专业机构力量，在省级层面推进建立由保险经纪公司、保险公司、第三方风险评估机构组成的保险服务综合体，通过完全市场化运作手段，建立了可复制、易推广的“苏食卫士”示范性产品样板，供各地参照实施。另一方面，鼓励各地“百花齐放”。南京市在整体推进过程中实现“一区一特色”，以行业标杆企业、学校食堂、养老机构食堂、食品添加剂企业、食品小作坊等为重点，引导全辖区相关单位投保。部分地区围绕特色产业，依托相关行业协会开展工作，盱眙龙虾产业、苏州洞庭湖茶叶产业、高邮蛋制品、固城湖大闸蟹、连云港海苔产业等均实现了行业集中投保。

江苏在工作推进中，引导各保险公司建立可持续发展的“双赢”思想，将食责险作为保险公司战略性布局去定位、谋划，得到了广泛回应。一方面，将保险结构调整依据由供给侧向需求侧后移。以保险产品供给侧为切入口，推出满足市场需求的产品，将传统产品原有免责条款基本纳入现有责任范围，并创设了突发性污染条款、未明原因条款及特别召回条款。建立差别费率和浮动费率机制，根据投保人所属行业、诚信体系认证、行业标准认证及现场风险评估情况综合测算基础费率。另一方面，变事后坐等赔付向事中风险管理转移。保险公司拿出不低于总保费40%的专项资金用于风险管理服务，在保险服务综合体构架下，为投保单位提供专业的全方位“体检”。2020年，全省已安排超过300万元对1200余家投保单位进行了现场风险排查和食品安全知识培训，有效缓解了基层监管压力，促进了企业主体责任落实。同时，江苏省食安办联合有关部门加强对食责险推进过程控制，常态化参与服务综合体联席会议11次，定期掌握各地推进情况，引导建立末位淘汰机制，减少同质低效竞争，切实维护市场稳定。（记者蔡美萍）