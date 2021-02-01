奶枣买家：曾分给同事 已居家隔离

昨天本报以《部分山东省涉疫奶枣产品流入贵州山西》为题对涉疫奶枣事件进行了报道，目前相关产品通过线下销售流入临沂、徐州、连云港、芜湖等地市，流向信息已于1月20日下午推送至属地市场监管部门；线上则通过拼多多平台、阿里巴巴平台销售，共销售4.5吨，销往全国25个省份。截至1月30日21时50分，所有产品流向信息已全部推送至相关地市。

重庆一名购买了涉事奶枣的买家表示，她于1月18日通过网络商城购买了涉事奶枣，曾将一颗奶枣分给同事，目前包括她在内接触过该奶枣的人已被要求居家隔离。

贵州省卫健委表示，该批涉疫奶枣从原材料进口、加工生产再到消费者手中，至今已在室温下保存长达一月有余，截至目前，山东及全国范围内未见直接接触该产品引起的病例报告，也未见从该批产品中分离出活病毒的报道。

涉疫源头 奶枣用乌克兰进口乳清粉检测为阳性

据枣庄市相关部门介绍，1月18日晚，枣庄市接到《关于立即处置涉疫进口乳清粉的通知》，获悉枣庄市市中区孟庄镇一企业从天津购进一批产地为乌克兰、经天津市疾控中心核酸检测结果为阳性的乳清粉。枣庄市连夜对涉事企业山东久旭生物科技有限公司进行实地管控，暂停所有产品生产和销售，对剩余涉疫乳清粉就地封存于核查发现地，对厂区环境、厂外仓库外环境、涉疫乳清粉及外包装、“奶枣”（半成品、成品）及外包装进行抽样检测，同时第一时间对外发布了处置情况信息。

1月18日至20日，枣庄市共对涉事企业厂区环境、厂外仓库外环境、涉疫乳清粉及外包装、“奶枣”产品（半成品、成品）及外包装和线下经销商库存成品、环境等抽取样本460份，经核酸检测阳性样本64份。目前已将未使用的涉疫乳清粉、厂内及销售点未销售的成品和半成品、包装物交由专业医疗废弃物处置公司进行销毁，并对所有疫点进行终末消毒。

目前，枣庄市共排查出密切接触者148人、次密接441人，并按规定对这部分人员进行了核酸检测和血清检测，检测结果均为阴性。

流入情况 全国多省市排查检测涉疫奶枣

目前这款奶枣产品有多件样本在多地经检测核酸呈阳性。

1月29日，济南市卫健委通报称，1月28日晚收到枣庄市部分新冠病毒核酸阳性奶枣流入济南市市场的协查信息。经调查，这批涉疫奶枣均为网上购买，涉及济南市15个区县。截至1月29日下午，济南市已完成涉事奶枣追查工作，采集涉事奶枣样本295份，环境标本222份。经济南市区两级疾控检测，环境标本全部阴性，1份奶枣核酸检测阳性，所有涉疫奶枣均已封存。同一天烟台市政府新闻办通报称，福山区、海阳市各有1管奶枣产品和包装标本初筛、复核为阳性，所有接触人员已全部按规程落实相应管控措施，核酸检测结果均为阴性，现存产品已全部收回封存，对相关居家环境、运输车辆等已进行终末消毒。其余区市流入产品及相关接触人员，核酸检测结果均为阴性。在滨州市，经检测2件产品标本初筛复核为阳性，所有接触人员已全部按规程落实相关措施，核酸检测结果均为阴性。德州乐陵市发布通报称，产品密切接触人员和外环境均为阴性，部分涉疫产品为阳性。

北京青年报记者检索发现，除了山东省外，全国已有安徽、江苏、浙江、贵州、天津、四川、江西、重庆、山西、黑龙江等多地通报有相关涉疫奶枣流入。

在安徽宣城市绩溪县，经检测，涉疫产品、产品密切接触人员、外环境均为阴性。目前，相关人员正严格隔离观察，环境已终末消毒，涉疫产品已封存。江苏淮安市委宣传部1月30日通报称，部分奶枣产品通过线上渠道(难忘食客食品保健旗舰店、沙老板线上销售)流入淮安市。目前各县(区)正在排查该批次涉疫物品使用、流通情况，并进行相应处理。为进一步做好追踪排查管理，请购买该公司奶枣产品的单位或个人，及时与辖区疾控中心联系。浙江丽水市卫健委1月30日下午通报称，涉疫奶枣均为网上购买，涉及丽水市莲都、龙泉、青田、缙云、遂昌、松阳6个县（市、区）和开发区。目前，经对流入丽水市的奶枣抽样检测，有9份新冠病毒核酸检测结果为阳性，其余均为阴性；对相关接触人员和环境采样检测，结果均为阴性。

商品买家 相关接触者已经居家隔离

1月30日，一名购买了涉事奶枣产品的重庆居民告诉北青报记者，她1月18日在某网络商城上购买了2包涉事奶枣，1月21日该奶枣由山东枣庄寄到了她家。“昨天我们这里的疾控中心已经联系我了，问了我哪些人接触过这个奶枣，目前社区已经给我们做了核酸检测，并要求我们居家隔离。”

这位居民表示，对于这次的遭遇感到有些无奈。“现在没办法去上班了，而且因为我之前把一颗奶枣分给过同事，现在她也要居家隔离。但是大家都能理解现在的情况，希望检测结果一切都好，这样隔离结束就能恢复正常生活了。”目前，在涉事网络商城中已无法检索到向该居民出售奶枣的网络店铺。

卫生部门 该批物品引发感染风险不大

重庆市卫健委介绍，截至1月30日19时，所有流入重庆市的订单产品全部追踪排查到位，所有涉疫物品和环境的消杀工作均已全面完成，所有排查的暴露人员均已落实健康监测管理措施。经重庆市级专家分析研判，该批物品引起人员感染新冠肺炎的风险低。

贵州省卫生健康委提示，新冠病毒在自然环境中一般存活时间在7日左右，对热较敏感。在干燥环境中，病毒长时间存活的可能性较小。由于生产加工奶枣所用的乳清粉为干燥、常温保存的非冷链食品，该批涉疫奶枣从原材料进口、加工生产再到消费者手中，至今已在室温下保存长达一月有余，且截至目前，山东及全国范围内未见直接接触该产品引起的病例报告，也未见从该批产品中分离出活病毒的报道。

因此虽然该产品检出核酸病毒阳性，但其传染性较小，因此由该产品引起的新冠肺炎感染风险不大。请广大市民不必恐慌，如有购买上述公司生产的奶枣产品，请主动向所在辖区的疫情防控部门报告，不信谣、不传谣、不恐慌，增强自我防护意识，坚持做好个人防护，保持勤洗手、戴口罩、常通风、少聚集等良好习惯，不要购买来源不明的进口商品和食品，不从中高风险地区网购、海淘商品，携手巩固来之不易的防控成果。（文/本报记者 屈畅 实习生 郭豪宇 统筹/池海波）