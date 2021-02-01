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健康是最好的“寒假礼物”

理  昂

2021年02月01日08:02 来源：人民网－人民日报

　　健康是最好的“寒假礼物”。家长在引导孩子锻炼时，要注重科学性、趣味性，寓教于乐，一起运动

　　

　　近日，宁夏银川萌娃在客厅练习轮滑基本功的视频让不少网友忍俊不禁。在家长的陪护下，小姑娘扎着丸子头、穿着睡衣，后背扣着纸杯保持身体稳定，穿着鞋套在光滑垫子上做出滑行动作，模样颇为认真。

　　这个寒假，让孩子保持运动习惯受到更多家庭重视。不少家长和孩子开动脑筋，活用家中的小物件，开发各式各样的居家运动，在增强体质的同时享受运动乐趣。尤其值得肯定的是，家长在引导孩子锻炼时，越来越注重科学性、趣味性，寓教于乐，一起运动。

　　冰雪运动成为不少孩子冬日锻炼的首选，这个雪季，多地雪场迎来了孩子嬉闹的身影。将冰雪运动的种子播撒在孩子心田，对孩子身心健康成长很有帮助，“带着孩子走进冰场”也成为越来越多家长的选择。

　　同时，线上健身教学蓬勃开展，针对青少年的健身课程也琳琅满目。足不出户，孩子能在“云”端获取海量健身知识，家长也能根据孩子实际情况选择适合的健身方式。此外，线上的各类健身游戏应用也多了起来，往往兼具趣味性和交互性，有助于启发、调动孩子的健身主动性。

　　专家认为，孩子的脊柱和视力健康应受到格外关注。坐姿不正确、长时间低头看书等，都会导致脊柱和视力健康受影响。对此，寒假期间，青少年可在睡前通过视力操和脊柱操等，缓解用眼疲劳，预防体态不良等问题。家长也可以通过开展支撑过河、背娃俯卧支撑、脚印跳跃等亲子游戏，带着孩子一起运动起来。

　　健康是最好的“寒假礼物”。这个假期，亲子之间有了更多的相处机会，一起做好运动这份“家庭作业”，不仅有助于全家提升运动兴趣、养成运动习惯，还有利于增进亲子关系，共享健康、快乐的假期。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月01日 12 版）

(责编：许心怡、许晓华)


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