“蘑菇院士”助力产业扶贫

中国工程院院士、吉林农业大学教授李玉致力于菌物科学和工程产业化研究40多年，构建了全新的菌物系统分类体系，从技术支撑到产业孵育，带动上万贫困户依靠食用菌稳固脱贫，为推动我国食用菌产业和菌物学科的发展作出了重要贡献。

挽救濒危菌类种质资源，促进生态系统和谐共生

每年初春时节，当清晨的第一缕阳光洒向山谷，李玉已开始一天的跋涉。他和学生们要在山里“踏查”，摸清当地菌类生物的“家底”。从调查区域内第一株蘑菇冒头开始，每隔10天，就要重返山中，仔细观察蘑菇生长状态、小心翼翼地采集样本。

有时刚上山就遭遇暴雨，他们掏出塑料布挡一挡；有时被突然涨水的溪流拦住去路，几个人就攀着树枝和石头过去。“记录数据不能断。”李玉说，光听山上的人讲蘑菇怎样了，他不放心，“关于菌类的描述，差一点也不行。”

这样的工作，李玉已坚持了40多年。做好中国人自己的食药用菌资源调查与保育，是他从事科学研究重要的目标之一。

长久以来，一提起生物，人们总是优先想到动物和植物。严格意义上讲，菌物是第三类生物，分为原核菌物、真核菌物，包括真菌、黏菌、卵菌三大类。比如，造福人类的青霉素，美味可口的香菇等可食用真菌，都属于这一范畴。

“尽管从科学上，菌物不是动物也不是植物，是独立类别。但在以往的学科分类中，常把菌物研究归类到植物保护学科。提起蘑菇，人们最深的印象只是‘一盘菜’。”李玉解释，全社会对菌类生物缺乏清晰完整的认知，重视不够，保护就容易缺位。

李玉走访了许多自然保护区，有的根本说不清保存了多少种菌物，有的竟然连一株蘑菇标本都没有。“每分钟，地球上都有物种在消失。人类活动的扩张也影响着菌类生物的生长。我们需要挽救濒危菌类种质资源，促进生态系统和谐共生。”

“这些资源是大自然和几千年来人类通过菌类生产培育出的成果，蕴藏着潜在的可利用基因，是动植物之外能够补充人类生存所需的物质宝库。如果没有我们自主培育的菌类品种，吃个蘑菇都要交高昂的物种保护费，那才是处处受限。”李玉说，保护菌类生物种质资源，更是维护我国菌类作物安全和产业兴旺的重要手段。

基于常年漫山遍野的采样调查，李玉提出了菌物多样性“一区一馆五库”思路，构建了菌物多样性保护创新体系——在自然保护区里设立菌类保育区，建设标本馆，打造菌种库、活体库、有效物质库、基因库和信息库。“即使我们追不上某个菌类物种消失的速度，有一天也能从库里进行信息溯源，实现再利用。”李玉说。

在李玉的带领下，吉林农业大学建立了国内第一个菌物科学与工程本科专业，创立了菌类作物学。依托科研成果，吉林农业大学建成了我国首个菌类种质资源库，收集并保存了世界范围内栽培和野生的具有重要经济价值的珍稀食药用菌，涵盖了野生种质资源共计1.1万余份。其中仅黏菌就有400余种，占世界已知种的2/3，还发现并命名了36个黏菌新种。

既让人们吃上美味、健康的蘑菇，也要带动农民致富

“农民相信眼见为实，看到我们团队种下的蘑菇质量好、产量高，才愿意试种。他们一旦认准，产业就会起来。”深耕基础研究之外，李玉还致力于推动食用菌产业升级，既让人们吃上更美味、健康的蘑菇，也要带动农民致富。

据了解，1978年我国食用菌产量才5.7万吨，经过40多年发展，如今产量已近4000万吨。在我国农业产业中，食用菌已位居第五大产业，仅次于粮食、蔬菜、果树、油料，排在茶叶、糖类和棉花之前。

“蘑菇不只是一盘菜。”李玉说，食用菌产业是实现农业废弃物资源化、推进循环经济发展、支撑国家食物安全的生力军。我国农作物秸秆资源丰富，粮食和秸秆产量的比例是1∶1，秸秆过剩问题突出，同时畜禽粪便废弃物达几十亿吨，容易造成环境污染。“但如果把秸秆和畜禽粪便等资源作为食用菌生产的栽培基质和原料，就能变废为宝，长出食用菌后，残渣作为肥料归田，形成良性循环。而食用菌又丰富了城乡居民餐桌，助力农民增收。可谓一举多得。”

食用菌具有“五不争”特点——不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥、不与农争时、不与其他产业争资源。而且种植难度小，投资少、见效快，经济价值突出，成为多地扶贫产业的首选。

在食用菌领域，除了蘑菇，木耳也是不少地方优势产品。比如，远近闻名的柞水木耳正是李玉带领团队在陕西省柞水县发展起来的精准扶贫产业。近年来，通过开展秦巴山木耳种质资源发育与高产栽培关键技术研究，李玉团队为柞水选育出了4个黑木耳菌种、1个玉木耳的宜栽菌种，并实现大面积推广。

河北阜平、安徽金寨、云南澜沧……李玉团队每年有200多天待在农业一线。除了将良种优品送至田间菇棚，他们还积极推广菌类的轻简化栽培技术，颠覆食用菌需棚室遮光保湿栽培传统理念，解决了北方食用菌发展中的工程技术难题，实现了“南菇北移”“北耳南扩”的食用菌产业发展战略。

小小菌物还走出国门。针对赞比亚高原热带气候，李玉团队首次集成创新出适宜当地种植的食用菌品种8个和配套生产技术体系，有望让当地百姓全年都能吃上蘑菇。

破解食用菌同质化的产业难题，让产业走向深加工

李玉1944年生于山东济南，从1978年考取吉林农业大学微生物学专业硕士研究生开始，他就和菌物研究结下深厚情缘。毕业后，李玉放弃了出国机会，专攻我国菌物学科和产业研究。“这个学科相对冷门，做的人太少了。如果断了科研传承，就太可惜了。”他说。

李玉对菌物喜欢到什么程度？他给自己的小孙女取名“木耳”。“不过家里人非要改成‘沐洱’，但我给她发信息还是愿意直接发‘木耳，木耳’。”李玉笑着说。

一吃饭，只要餐桌上有蘑菇，李玉就会立马兴奋起来，滔滔不绝地向别人讲解菌物知识。“科研重要，科普也重要。如果我们研究蘑菇的人都不感兴趣、不愿普及，怎么让普通人了解、喜欢和保护这类生物呢？”

“想要破解食用菌同质化的产业难题，防止增产不增收，就必须让产业走向深加工。”李玉一番话，指出了当前国内食用菌产业的发展痛点。为摸索产业化发展路径，李玉带领团队在柞水开展木耳深加工，推出木耳片、木耳冰激凌、木耳超微粉、木耳菌草茶等产品，极大地延伸了产业链条，提升了产品附加值。在他看来，要实现美丽乡村建设，还需深挖农村的内生发展动力，依靠科技创新，从农产品深加工入手，提升农产品市场核心竞争力。

李玉说，他仍会坚持去山里、跑一线，“我常对学生说，应用真菌学科的昨天、今天和明天都离不开生产一线。农业科学家必须要深入到田间地头去，留下一门技术，带出一支队伍。在种植实践里，也能收获反哺学科理论的鲜活素材。”

“据估计，世界上大约有150万种菌类，但人类已知的才10万种。我们不会停止菌物调查和保育。”李玉相信，我国地大物博、资源丰富，一定还有很多菌物种质资源亟待保护，要赶紧行动起来。

《 人民日报 》（ 2021年02月01日 19 版）