多部门回应春节期间防疫热点问题

在1月31日国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委新闻发言人米锋介绍，1月以来，全国累计新增本土确诊病例2016例，为去年3月以来单月最多，疫情呈现零星散发和局部地区聚集性疫情叠加态势。本周后半段，全国现有本土确诊病例和无症状感染者数量开始下降，疫情总体风险可控。

春节临近，人员、物资的流动增加了疫情传播风险。就社会关注，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰，农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智，中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波，国家食品安全风险评估中心副主任李宁给予回应。

将对“层层加码”予以通报并要求立即整改

近日，有些地方出现了对返乡人员健康监测和核酸检测等方面“层层加码”，还有“一刀切”的情况，引发了社会关注。

米锋表示，国家在总结前一阶段经验教训的基础上，依法制定春运期间的疫情防控政策，是为了尽可能降低疫情扩散的风险，从而保护群众健康，绝不是要给春节团聚设置超出防控需要的障碍。

但对于一些地方出现“层层加码”和“一刀切”的现象，米锋指出，这既是一种懒政，也是对宝贵防疫资源的浪费。各地要规范落实2021年春运期间的疫情防控要求，科学精准做好疫情防控的相关工作，不得在现行政策的基础上擅自“加码”。

米锋介绍，对于北京市以外的省份，要做到“六个不”——不得随意禁止外地群众返乡过年，不对返乡人员实施集中和居家隔离措施，不对低风险地区跨省流动到城市的非重点人群进行核酸检测，不对省域内低风险地区返乡的非重点人群查验核酸检测证明，不对省域内返乡人员进行居家健康监测，不得随意延长居家健康监测的期限。

米锋强调，国务院联防联控机制综合组将密切关注各地政策的执行情况，对执行政策明显不符合要求的情况，将予以通报，要求立即整改。

进口食品检出阳性不代表具有传染性

最近，进口食品检出新冠病毒核酸阳性，引起社会普遍关注。对于公众担忧，李宁表示，新冠病毒是呼吸道病毒，主要经呼吸道飞沫和人与人密切接触传播，经消化道感染的可能性极小。新冠病毒核酸检测主要是针对病毒的核酸片段，无论是活病毒、死病毒，都可能检出核酸阳性，因此食品检出核酸阳性，但不代表它就具有传染性。

“这些食品检出核酸阳性，只能说明它曾经被新冠病毒污染过，到目前为止，还没有发现消费者经采购、加工食品而感染新冠病毒的案例。”李宁表示，从全国各地对食品及其外包装特别是进口食品及其外包装的监测来看，总体阳性检出率也是比较低的，不到万分之一，而且主要集中在食品的外包装，总体的污染量也是比较低的，因为新冠病毒在食品的表面不会繁殖。

“尽管如此，在疫情防控常态化下，公众在处理食品及其包装整个过程中，还是要保持清洁、生熟分开、烧熟煮透、食物保持安全温度、使用安全的水和清洁的食材。”李宁强调。

累计接种疫苗超过2400万剂次，严重异常反应报告发生率不高于流感疫苗

据许文波介绍，我国的新冠病毒疫苗接种策略是在充分考虑我国疫情防控形势的基础上作出的。截至目前，各地累计接种数量已超过2400万剂次。

目前我国防控策略以“外防输入，内防反弹”为重点，首先开展重点人群的接种工作，尽力缓解输入性疫情防控的压力。许文波表示，“我国会根据新冠肺炎的流行特征、疫苗研发进展、疫苗供应情况和疫情防控策略等，适时调整免疫策略，有序安排相关人群接种疫苗工作”。

对于疫苗不良反应的关注，许文波指出，初步监测分析显示，新冠病毒疫苗的一般反应发生率与2019年我国上市后疫苗报告发生率基本一致，严重异常反应报告发生率略低于2019年上市已应用疫苗的发生率，新冠病毒疫苗严重异常反应报告发生率不高于流感疫苗。

确保春节期间重要农副产品供应不断档、不脱销

农产品生产和供给，关系千家万户的生活，是最基本的民生问题。对此，毛德智表示，我国当前生猪产能恢复势头良好，畜禽、果蔬、水产品生产稳定、供给充足，预计春节期间“菜篮子”产品总体生产形势较好，市场供给完全有保障。

毛德智指出，总的来说，每年春节都是“菜篮子”产品消费旺季，一般规律是节前波动上涨、节后价格回落。今年由于受疫情影响，倡导大家就地过年，预计大中城市农产品消费量较往年明显增长，对此已制定了预案。

他表示，农业农村部将会同有关部门和地方，紧盯新冠肺炎疫情和灾害性天气影响，严格落实“菜篮子”市长负责制，适时做好储备调节，确保春节期间重要农副产品供应不断档、不脱销，确保老百姓的碗里不缺肉、不缺菜。

确保按时和安全开学，特殊情况下可能会错峰开学

寒假过后，春季能否如期开学？王登峰回应说：“关于今年春季学期开学，从教育部目前的要求来讲，还是全面开学、正常开学和安全开学。”

王登峰表示，目前各地各校已经制定了开学的计划，考虑到疫情防控的需要和形势的变化，现在要同时做好三件事情。第一，已经会同卫健委修订新版的学校疫情防控技术方案。春季开学后，各地各校就有一个新的技术方案。第二，要求各地各校随时分析和研判疫情形势。我们会根据疫情防控形势的发展和变化，及时调整对春季学期开学的要求和时间安排。第三，要求各地各校要提前做好春季学期开学的各项准备工作。既包括疫情技术方案的落实、疫情防控物资和各方面条件的准备，同时也包括分析研判当地以及生源地疫情防控的形势和要求。“在特殊情况下，可能还需要分批错峰开学。”

王登峰介绍，如果春节过后还有中高风险地区的话，这些地区的学生可能要暂缓返校，但对整个教育系统和学校来讲，我们还是要确保按时和安全开学。同时，我们还要求各地各校做好线上线下教学相互衔接的准备，需要的时候可以随时开启线上教学。如果能够安全开学、全面开学，我们会尽快发布信息。

（本报北京1月31日电 本报记者 金振娅）