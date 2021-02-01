缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？

在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%~30%的人群有不同程度的缺铁。

缺铁性贫血有什么表现？

贫血表现：乏力、易倦、头晕、头痛、眼花、耳鸣、心悸、气短、纳差、苍白、心率增快。

组织缺铁表现：精神行为异常如烦躁、易怒、注意力不集中、异食癖；体力、耐力下降；易感染；儿童生长发育迟缓、智力低下；口腔炎、舌炎、舌乳头萎缩、口角皲裂、吞咽困难；毛发干枯、脱落；皮肤干燥、皱缩；指（趾）甲缺乏光泽、脆薄易裂，重者指（趾）甲变平，甚至凹下呈勺状（反甲）。

缺铁原发病表现：如妇女月经量多、消化道溃疡/肿瘤/痔疮导致的黑便/血便/腹部不适、肠道寄生虫感染导致的腹痛/大便性状改变、肿瘤性疾病的消瘦、血红蛋白尿等。

特别提醒：如有以上相关症状，建议您到医院查个血常规，及时发现问题，少走弯路。

为什么会得缺铁性贫血？

需铁量增加而铁摄入不足：多见于婴幼儿、青少年、妊娠和哺乳期妇女。婴幼儿需铁量增加，若不补充蛋类、肉类等含铁量较高的辅食，易造成缺铁。青少年身体生长期需铁量增加、偏食易缺铁。女性月经增多、妊娠或哺乳，需铁量增加，若不补充高铁食物，易造成缺铁性贫血。

铁吸收障碍：常见于胃大部切除术后，胃酸分泌不足且食物快速进入空肠，绕过铁的主要吸收部位（十二指肠），使铁吸收减少。此外，多种原因造成的胃肠道功能紊乱，如长期不明原因腹泻、慢性肠炎、克罗恩病等均可因铁吸收障碍而发生IDA。长期饮浓茶和咖啡，影响铁的吸收，吸收率下降一半左右。长期服用抑酸药物也可以造成缺铁。

铁丢失过多：慢性长期铁丢失而得不到纠正则造成IDA（缺铁性贫血）。如慢性胃肠道失血（包括痔疮、胃十二指肠溃疡、食管裂孔疝、消化道息肉、胃肠道肿瘤、寄生虫感染、食管/胃底静脉曲张破裂等）、月经量过多（宫内放置节育环、子宫肌瘤及月经失调等妇科疾病）、咯血和肺泡出血（肺含铁血黄素沉着症、肺出血－肾炎综合征、肺结核、支气管扩张、肺癌等）、溶血后的血红蛋白尿（阵发性睡眠性血红蛋白尿、冷抗体型自身免疫性溶血、心脏人工瓣膜、行军性血红蛋白尿等）及其他（遗传性出血性毛细血管扩张症、慢性肾功能衰竭行血液透析、短时间内多次献血等）。

特别提醒：建议有上述这些易感因素及基础疾病的人定期查血常规，早发现、早治疗。另外也建议普通人定期体检，尤其是60岁以上的老年人及有慢性失血病史的群体，一定重视血常规的检查。因为，一些疾病在早期的时候也可能没有特异性症状，而以贫血为主要表现。

缺铁性贫血预防

婴幼儿：应及早添加富含铁的食品，如蛋类、肝、菠菜等；对青少年，应纠正偏食，定期查、治寄生虫感染。

孕妇、哺乳期妇女：可补充铁剂。

月经期妇女：应防治月经过多。

老年人：随年龄增长胃肠吸收功能下降、基础病较多，长期服用阿司匹林、抑酸药等，要警惕缺铁性贫血的发生。

此外，要做好肿瘤性疾病和慢性出血性疾病的人群防治。

最后提醒大家，冬季空气干燥寒冷，人们经常吃火锅，牛羊肉偏多，难免温燥，损伤脾胃及津液，体内的血来源于脾胃的运化升清，更容易发生贫血。因此，建议通过食用银耳羹来补充精血。偏肾阴虚的人可用银耳枸杞羹；气血亏虚的人可用银耳桂圆羹；偏肺阴虚的人可用银耳百合羹。

（作者：北京中医药大学东方医院血液科 刘军霞）