中疾控：新冠病毒疫苗严重异常反应报告发生率不高于流感疫苗

人民网北京1月31日电 （董童）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年和春节期间疫情防控有关情况。会上，中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波介绍，去年12月中旬以来，各地按照区域分开、口岸优先、区分轻重缓急、稳妥有序推进的原则，认真组织实施重点人群新冠病毒疫苗接种工作。截至目前，各地累计报告接种数量已经超过2400万剂次。

许文波表示，我国新冠病毒疫苗接种策略是在充分考虑我国疫情防控形势的基础上做出的。目前防控策略以“外防输入，内防反弹”为重点，首先开展重点人群的接种工作，尽力缓解输入性疫情防控的压力。后期会根据新冠肺炎的流行特征、疫苗研发进展、疫苗供应情况和疫情防控策略等适时调整免疫策略，有序安排相关人群接种疫苗工作。

许文波提出，初步监测分析显示，新冠病毒疫苗的一般反应发生率与2019年我国上市后疫苗报告发生率基本一致，严重异常反应报告发生率略低于2019年上市已应用疫苗的发生率。新冠病毒疫苗严重异常反应报告发生率不高于流感疫苗。

“疫苗不良反应监测是一项动态工作，各地也在陆续对新冠病毒疫苗接种后出现的疑似不良反应报告病例开展相关调查、诊断和复核，不良反应报告发生率会处于动态变化中。”他说。