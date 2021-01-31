老人过年，作息不能乱

编者的话：百节年为首，祭祖祈福、亲朋团圆、饮食娱乐……热热闹闹过个年是每个人的心愿。可人多事多，老人身心难免受累。为此，我们特邀4个领域的专家，通过细致的生活指导，帮患有慢病的老年朋友健康、快乐地过春节。

关节疼，出行“化整为零”

中南大学湘雅医院骨科副主任医师 肖文峰

走亲访友、团圆聚餐是过年的“热闹”所在，即使当下部分地区受疫情影响，难以实现无拘束的走访、大范围的聚餐，但家人团聚、吃几顿好吃的在所难免。因此，在过节期间，有骨关节疾病如骨关节炎、类风湿性关节炎以及痛风等疾病的老年人，要做好两方面的“防护”。

行程不能紧。骨关节疾病患者最怕繁重的体力活动。春节期间，若走动频繁，或长时间、长距离行走，可能增加髋膝骨关节炎的发作风险，加剧症状；而过度负重，如搬重物、抱小孩等和上下楼梯，也是引起骨关节炎发作的危险因素。因此，建议老年人把拜年访友计划“化整为零”，日程不要安排得过于密集；拜年时“心意”为主，大件、过重的礼物交给年轻人打理；享受儿孙绕膝之乐的同时，也别忘了适当休息。

避免高嘌呤饮食。当血液中血尿酸浓度过高，就会形成结晶，引发红肿疼痛症状。这就是我们常说的痛风。春节期间，家人聚会、亲朋好友各种应酬应接不暇，大量饮酒、吃大量的高嘌呤食物可能引起痛风急性发作。因此，有痛风病史或危险因素较多的老年人，春节期间应注意饮食，避免高嘌呤饮食，少吃动物内脏、肉脯等，少喝骨头汤、久煮的火锅汤、甜饮料等，控制饮酒量，尤其是啤酒；同时，还要保证每天大量饮水，2~4升为宜。

如果感到身体某个关节疼痛不适、活动受限，一定要及时就医，不要自行用药或拖着，应明确诊断后规范治疗。

消化弱，定好饭点饭量

中南大学湘雅医院消化内科主任医师 刘小伟

“吃好喝好”是人们对节日最朴实的描述。在阖家团圆的春节，大鱼大肉、烟酒饮料在所难免，容易加大胃肠道负担，使有胃肠道疾病的老人病情反复或加重。要健康、欢乐地过大年，建议从以下几个方面着手。

别吃得太饱。一般来讲，老人日常饮食多清淡、规律，但在春节期间，朋友、亲友聚会多，饮食规律容易被打破，出现暴饮暴食、过多油腻、大量饮酒等情况。这会极大增加胃肠道系统负担，加重原本疾病，甚至引发新的疾患。统计显示，节假日期间，暴饮暴食导致的胆石症、急性胰腺炎发病率比平日增高，过度饮酒则可能导致急性糜烂性出血性胃炎。因此，消化系统不好的老人应注意合理饮食，荤素搭配，饭量、饭点尽量与平常一致；控制酒的摄入量，不要空腹饮酒；多吃蔬果，新鲜蔬果含有丰富的纤维素，可解油腻、维持胃肠正常蠕动，预防便秘；由于亲友聚会或娱乐消遣，许多人会改变作息时间，降低对身体状况的关注，对有胃肠道疾病的老人来说，可能会诱发病情加重，因此，每天都要保证充足睡眠，合理安排娱乐和休息时间，保持平和的心态。

少吃剩菜。节日期间容易有些剩菜剩饭，对肠胃不适的老人来说，如饭菜未经严格加热或直接从冰箱内取出就吃，尤为危险，容易导致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、发烧等一系列症状。因此，要格外注意饮食卫生，叶类蔬菜、蛋类勿过夜，剩菜及打包食物食用前必须回锅，充分加热。

不讳疾忌医。很多老年患者受传统观念影响,不愿意在节日期间服药,因而自行停用长期服用的药物,致使疾病复发或加重病情。建议慢性病患者一定要遵医嘱按时吃药,不可随意停药，万一出现严重不适症状，如呕血、黑便、剧烈腹痛、呕吐、腹泻、发烧、意识障碍等，一定要立即到医院就诊。

血压高

捂严实备足药

中南大学湘雅医院心内科助理研究员 刘湘玮 主任医师 马琦琳

对患有高血压、高血脂、糖尿病的老人而言，过个健康年尤其需要做好以下三方面。

防寒保暖。北方大部分地区春节时气温还很低，若老人串门、拜年较频繁，应做好保暖，注意室内外温差。因为受冷空气刺激时，交感神经系统会加快“工作”，使心率加快、外周血管阻力增加，进而血压升高、心脏负荷加大，影响供血，可引起冠状动脉痉挛，使原有粥样硬化斑块狭窄的血管更狭窄，甚至导致斑块破裂出血，诱发血栓，引起心绞痛发作和心梗。同时，天气寒冷时，体内多种激素水平也会发生变化，导致血管收缩、血压升高，老人和心脑血管病患者尤为明显。除了戴好口罩、帽子、围巾，老人外出不宜过久。家中气温与外界温差别太大，最好控制在18℃左右。

备足半个月的药。不少患有“三高”的老年人，平时能严格遵从医嘱服药，但过年时觉得吃药不吉利，就擅自把药停了，导致出现各类突发疾病。春节期间气温偏低，家人团聚容易激动等因素，会导致心率骤然加快、血压升高，引起中风、心脏病等突然发作。因此，“三高”老人要按时服药，规律作息，合理饮食。建议节前备足10~15天的药量，并安排好复诊时间，以免节后医院门诊患者过多，耽误正常服药。

减轻噪音影响。噼里啪啦、络绎不绝的鞭炮声会让一些老人心情烦躁、精神紧张，升高血压。患有高血压和心脏病的老人，会因噪音刺激出现脉搏、心率改变，心律不齐等问题，严重时可导致发病。集中放鞭炮的时段，老人若感到不适，应及时远离，或关紧家中门窗，也可以使用耳塞，减少噪声对心脏的影响。

认知差

简化仪式和装饰

中南大学湘雅医院护理部主任护师、湖南省健康管理学会阿尔茨海默症健康管理专业委员会主任委员 王曙红

热热闹闹过个年是每个老人的心愿，痴呆症患者也不例外。但在节日里，生活的方方面面都会发生变化，这会打破患者与照护者之间的平衡关系，导致跌倒、走失等意外；而老人面对多于日常的活动和人际关系，也容易更加焦虑、困惑，导致情绪波动，影响健康。因此，家有老痴患者，过年应注意以下几点。

流程尽量简化。痴呆症患者通常对别人的情绪很敏感。一边照顾病人，一边像以前一样过年会给照护者（老伴或家人）带来很大压力。简化仪式和流程可减少这种压力，也能减轻老痴患者的焦虑。

让老人干点儿活。“有事干”能让老痴患者专注于他们目前的能力，感到被接纳；成功完成任务后的成就感，会让他们觉得自己“有用”。因此，不妨给老人找些他们力所能及，或者只需稍微帮助就能完成的事。

装饰要简洁。老年痴呆患者由于锥体外系统病变，肢体协调功能减弱，平衡感降低，视力听力减弱，判断空间距离的准确性下降，太多、太杂的装饰物品，或闪烁的灯光可能导致过度刺激，或引起判断失误，导致摔倒。我院之前一位老年患者，就是因为气球在远处飞来飞去，却错误判断为很近的位置，晃动身体躲避时不小心跌倒，导致骨折。

照护者不能缺位。过年时，家中常是热热闹闹的，事多人多。平日负责照顾患者的人可能会更忙，不能时时跟在老人身边；其他人在老痴患者身边，却难以时时关注他的情况，或很难理解他们的行为或意图。因此，日常照护者不在时，要明确交代由谁来负责临时照顾老人，避免照护者缺位，导致老人跌倒、噎食、走失等安全问题。