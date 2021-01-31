北京：今冬蔬菜日均产量同比增两成

入冬以来，全市蔬菜生产继续保持增长态势，日均产量2800吨左右，同比增长20%。北京青年报记者了解到，为丰富春节期间蔬菜市场，京郊引种了芽球菊苣、球茎茴香、宝塔菜花、小松菜、冰菜等多种特色蔬菜，春节前上市，一直持续至正月十五，丰富市民“菜篮子”。

走进位于通州区潞城镇的中农富通农业科技园，日光温室内一棵棵鲜嫩的芽球菊苣长势正旺。市农业技术推广站农艺师郭芳介绍，芽球菊苣引自比利时，目前作为一种高端特菜供应市场。芽球菊苣的外形像一棵娃娃菜，带有清甜香气，吃的时候会感到水分很足，后味微苦，很适合鲜食或者制作沙拉、凉拌菜等。

“这种菊科蔬菜通体淡黄，但是见光就会变绿，口感就会变苦，所以要避光生长。”郭芳告诉北青报记者，芽球菊苣含有丰富的胡萝卜素以及钾和钙等矿质元素，具有清肝利胆、增加食欲等功效。此外菊苣根还可以做成菊苣根茶，具有降尿酸、去痛风等功效。

芽球菊苣在京郊的中农富通、顺义沿河特菜基地、北京食为先生态农业园都有种植，目前已陆续成熟，正在采收上市，市场价为每斤15元左右。主要以会员配送、蔬菜礼盒、采摘、线上等方式销售。此外，全市主要种植的特菜还有球茎茴香、宝塔菜花、小松菜、冰菜等。其中球茎茴香和宝塔菜花在顺义沿河特菜基地种植，小松菜、冰菜在北京食为先生态农业园种植，市民可前往采摘购买。

北青报记者了解到，进入冬季以来，全市蔬菜生产继续保持增长态势，日均产量2800吨左右，同比增长20%，为今年蔬菜稳产保供奠定了基础。预计2021年，全市蔬菜产量将达到156万吨左右。

为推进节水型农业，本市在昌平、大兴和密云等区的7个示范点推广使用“光智能”水肥一体机。市农业技术推广站农艺师岳焕芳介绍，“光智能”水肥一体机建立了作物耗水量与光辐射模型，可以把实时获取的光照数据与作物耗水量进行拟合。生产人员只需设置作物类型和生育时期等参数，该设备就能根据光照情况实现精准智能灌溉。

据悉，近三年来，“光智能”水肥一体机的示范面积累计达到1500亩，累计节水10万余方，每亩年节本增收1089元。今后将继续在蔬菜种植领域扩大示范应用面积。（记者 王斌）