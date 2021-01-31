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春节起北京0℃以下进口冷链食品全追溯

2021年01月31日08:33 来源：北京青年报

　　近日，北京市市场监督管理局、北京市商务局发布通知，自2月12日起（含当日），将全部储存温度在0℃以下（含0℃）的进口冷链食品纳入“北京冷链”追溯食品品种范围，主要包括冷冻粮食制品（如速冻米面制品）、冷冻乳制品（如黄油、奶酪）、冷冻蔬菜、冷冻水果、冷冻饮品（如冰激凌、冷冻果汁）等进口冷链食品品种。

　　通知要求，本市从事进口冷链食品进口贸易、生产加工、流通销售、物流仓储、餐饮服务等相关单位或个人，应严格落实食品追溯和疫情防控主体责任，保证所经营的进口冷链食品全部实现追溯，严格遵守“四无五不”管理要求，即对无检验检疫证明、无核酸检测报告、无消毒证明、无追溯信息的进口冷链食品，做到不采购、不经营、不使用、不运输、不存储。本市冷链食品生产经营单位应遵守“北京冷链”管理要求，保证上传追溯数据全面准确，确保消费者可通过便捷渠道查询产品追溯信息。

　　据悉，本市自2020年11月1日起，启用“北京冷链”食品追溯平台，对进口冷藏冷冻肉类、水产品进行追溯管理。（记者 王薇）

(责编：许心怡、崔元苑)


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