法国宣布对欧盟以外国家关闭边界

新华社巴黎1月29日电（记者 唐霁）法国总理卡斯泰29日晚宣布，为遏制新冠疫情，法国政府决定对欧盟以外国家关闭边界。

卡斯泰当天在新闻发布会上宣布，法国将自31日零时起对欧盟以外国家关闭边界，相关国家人员除“紧急原因”外，一律禁止出入法国。同时，从欧盟国家入境法国的所有人员都必须进行新冠病毒核酸检测，跨境工作者除外。

卡斯泰还说，法国面积超过2万平方米的非食品类购物中心自1月31日起一律关闭；2月1日起，将在所有大型超市强化顾客的购物安全距离；从2月份开始所有企业尽可能实施远程办公，国家将继续通过贷款、“团结基金”计划和发放部分失业补贴等方式支持受影响企业。同时，警察和宪兵将加大检查力度，确保宵禁措施的落实。

卡斯泰表示，变异新冠病毒在法国的出现，加快了病毒的传播速度，削弱了宵禁的效果。政府在当前宵禁的基础上采取补充措施，目的是尽最大可能避免再次“封城”。此外，法国正在加快疫苗接种的速度。

法国政府29日公布的数据显示，法国累计新冠确诊病例3153487例，累计死亡病例75620例。目前有27200名新冠患者在医院接受治疗，其中3100人在重症监护室接受治疗。