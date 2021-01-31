梨、杏、苹果……新疆阿克苏地区依干其乡尤喀克科克巴什村的果园望不到头，村民努尔买买提·亚生正忙着给果树剪枝。2020年，努尔买买提家光卖苹果就收入18万元。

越来越多的当地人像努尔买买提一样，尝到种植果树的甜头。2020年，阿克苏地区林果业收入占人均纯收入的30%，林果业成为当地增收致富的支柱产业之一。

提质增效，亩均增产两三百公斤

“这枣可甜了，肉质还紧实。”捧着又大又红的枣，托普鲁克乡尤喀克喀拉喀勒村果农艾比布拉·达吾提笑得灿烂。在尚德福果业农民专业合作社统一技术支持下，艾比布拉家种的3亩红枣亩均增产两三百公斤。

“以往果农舍不得投入，产量低不说，果品质量也不高。”阿克苏市林业和草原局副局长李志刚介绍，2019年开始他们探索合作社认领农户的模式，市林草局统一提供肥料，并向合作社购买服务，由合作社统一提供技术支持。

艾比布拉家两吨多红枣刚收获，就被尚德福果业农民专业合作社收购了。“红枣品质好，收购都是抢购！”合作社理事长郭彦超说，“边加工边卖，现在我们的产品库存只剩不到5吨。”

2015年起，阿克苏地区加大力度实施林果提质增效工程，通过推广有机肥、开展病虫害生物防治等提高果品品质，走绿色、有机林果发展之路。阿克苏地区林业和草原局党委书记李新斌介绍，目前已实现户户都有1个技术明白人，落实果园套播油菜百余万亩。2020年阿克苏地区果品总产量达244.16万吨，产值141.79亿元。

就近就业，林果成为“致富果”

阿克苏浙疆果业有限责任公司车间里，喀力木拉提·吐尼亚孜正熟练地操作机器制作“脱衣核桃”。因为能干，喀力木拉提现在已是管理70多人的车间班长，每月包吃包住，还能拿4000元工资。“我们这里有很多双职工，1年下来能存五六万元。”公司总经理赵文革介绍，公司解决当地用工350多人，新工厂完工运营后，用工人数还将大幅增长。

需要照顾家庭的农民也有了去处。依干其乡火柳果业农民专业合作社里，几十名附近村的农民正在制作特色食品枣夹核桃。克比努热·艾合买提在这里干了1年多，早上送完孩子来上班，下班后还能赶上学校放学，“啥都不耽误，1个月到手2000多元，心里踏实。”

目前，阿克苏地区共有林果产品加工企业140多家，除进行筛选、包装外，还加工果酱、果汁、果酒及冻干水果等产品。“果品深加工形成产业链条，不仅让农产品身价倍增，还增加了就业岗位，仅10家规模以上企业在生产旺季就可以解决3000多个就业岗位。”李新斌说，当地培育了“阿克苏红枣”“阿克苏核桃”“阿克苏苹果”等多个知名品牌，成为名副其实的“好果源”。

生态旅游，延伸林果产业链条

随着苹果采收季结束，柯柯牙林区佳乐农庄负责人甘永军稍作休整，准备迎接即将到来的春节客流。

“这些年发展林果产业后，生态环境越来越好了。”甘永军依托自家20亩苹果园，搭起4座蒙古包，开起了阿克苏市第一家农家乐，“来玩的游客越来越多，第三年就回本开始赚钱。从果树开花到苹果成熟，游客不断，一年下来赚个十几万元不成问题。”

甘永军还根据游客需求调整经营理念，“周围好多人家根据游客建议建起无公害蔬菜基地，搞起了采摘，我也增加了垂钓等项目，挺受欢迎。”2020年11月，甘永军筹备的第二家农家乐开业。

如今，甘永军不仅在市区买了房，开上了小轿车，还增加了不少存款。在他的带动下，柯柯牙周边果农纷纷在果园里开办起农家乐，吃上了“生态饭”。目前，柯柯牙周边已有130多家农家乐，2020年接待游客150.1万人次，实现旅游收入7.58亿元，带动数千农牧民在家门口就业增收。

《 人民日报 》（ 2021年01月31日 04 版）