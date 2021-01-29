国家医保局：地方招采一定要以省级平台为中心

人民网北京1月29日电 今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（以下简称《意见》）有关情况。会上，国家医疗保障局副局长陈金甫表示，《意见》涵盖了整个集中带量采购工作，不仅规范了国家层面的，也规范了地方层面的。符合集采条件的由地方省级平台组组织，包括地市在省的指导下采取联盟方式组织。

陈金甫表示，从目前已经覆盖的259个药品品种来看，基本上是按照集中带量采购原则来推进，也体现了质量保证、供应需求、临床需要、公平公开公正、企业自主报价这些原则，这些原则对地方的招采同样有规范要求。

“《意见》特别强调，地方招采一定要有联盟性，一定要以省级平台为中心。推荐主张区域性跨区的联盟，目的就是为了减少企业多投标以后带来的巨大交易成本，尽可能增加集中招标采购的市场容量和竞争规格，这是它的基本要求。”陈金甫说。

陈金甫表示，随着集采常态化制度化，对平台建设提出了专业化、标准化、规范化的严格要求，将来形成全国信息互联互通、公平公开统一的市场招采机制。