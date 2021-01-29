120元/次降为80元/次 北京调整新冠病毒核酸检测价格

人民网北京1月29日电 （记者鲍聪颖）1月29日，记者从北京市医保局获悉，为进一步做好北京市新冠肺炎疫情防控工作，减轻群众检测费用负担，经认真研究，1月28日起，对北京市新型冠状病毒核酸检测相关政策进行调整。新冠病毒核酸检测价格由120元/次降为80元/次，混合检测价格也同步调整。

北京市医保局明确，调整“新型冠状病毒核酸检测”项目价格，单样本检测价格调整为80元/次。同步调整混合检测价格，即根据疫情需要，按照北京市卫健部门技术要求和标准实施混合检测时，5个样本混合检测，每样本按不高于30元收费；10个样本混合检测，每样本按不高于20元收费。上述价格为最高指导价格，不得上浮，下浮幅度不限。相关部门将综合考虑检验技术发展进步和相关成本变化等因素，对项目价格进行动态调整。据悉，此前相应的价格分别为120元/次、40元/样本、30元/样本。

各有关医疗机构应当主动在显著位置公示新型冠状病毒核酸检测及混合检测价格，严格按照规定向患者提供服务并收取费用，规范自身价格行为。各检测机构应同时提供不同服务，供群众选择。

据悉，此次调整涉及北京市公立医疗机构、非营利性医疗机构、医保定点医疗机构、疾控中心以及相关单位、人员。自2021年1月28日起执行。