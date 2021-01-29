中医药系统新冠肺炎疫情防控工作视频会议召开

1月28日，国家中医药管理局召开中医药系统新冠肺炎疫情防控工作视频会议，围绕中医药系统防控救治工作薄弱环节，对做好疫情防控特别是防范院感等工作再强调、再部署、再推进。国家中医药管理局局长于文明出席会议并讲话，局党组成员、副局长王志勇在河北省分会场参加会议，局党组成员、副局长闫树江主持会议。

于文明指出，各级中医药主管部门和各中医医疗机构要充分认识当前疫情防控形势的严峻性、复杂性和紧迫性，充分认识当前疫情防控任务的长期性和艰巨性，深刻汲取教训，举一反三，始终绷紧疫情防控这根弦，进一步增强底线思维，全力以赴做好疫情防控和防范院感工作。

于文明强调，要确保思想认识到位，把做好疫情防控工作当作当前最重要的政治任务来抓。要确保责任落实到位，加强院感防控管理，压紧压实“属地、部门、单位和个人”四方责任，切实落实完善各项防控举措。要确保问题整改到位，严格执行国家有关疫情防控、院感防控文件规定，围绕近期发现的问题深入分析，自查整改，坚决杜绝院感问题发生。要确保人员培训到位，持续开展全员感染防控培训，优化应急预案，开展现场演练，提高实战能力。要确保防控短板改进到位，把农村地区疫情防控作为重中之重，加强中医医疗机构基础条件建设，强化对疫情防控薄弱环节的工作指导和部署。要确保“四有”模式实施到位，在疫情应急处置中坚持中西医结合、中西药并用，确保疫情发生后中医药第一时间参与，深度介入预防、治疗和康复全过程。要确保群众健康权益保障到位，统筹做好疫情防控和患者诊疗服务，切实保障人民群众中医药服务需求。

北京、河北、黑龙江等3个省(市)中医药管理局主要负责同志就本地区中医药参与聚集性疫情处置和院感防控工作作了汇报交流。

国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组各工作组、中国中医科学院、北京中医药大学、局直属(管)医院，以及各级中医药主管部门、各级中医医院主要负责同志和有关同志等分别在主会场和各地分会场参加会议。