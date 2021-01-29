持核酸阴性证明到目的地后无需隔离

为贯彻中办、国办《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》要求，国务院联防联控机制综合组印发了《关于有序做好春运期间群众出行核酸检测工作的通知》。通知看点有哪些？国务院联防联控机制综合组有关负责人就重点问题进行了回答。

问：通知什么时候开始执行？

答：为做好春运期间群众出行核酸检测工作，通知自下发之日起开始执行。持核酸检测阴性证明出行从2021年1月28日春运开始后实施，至2021年3月8日春运结束后截止。

问：春运期间出行人员到达目的地后是否需要隔离？

答：符合本文件规定出行条件的出行人员持有效核酸检测阴性结果到达目的地后不需要隔离，到达目的地后做好个人健康监测，尽量减少聚集，遵守当地疫情防控政策。如果出现发热、干咳、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等身体不适症状，及时到医院就诊。

问：混采检测与单管检测有什么区别？

答：混采检测指将多人的样本（一般不超过10人）混合入同一检测管开展检测，提高检测效率，降低检测成本，但可能等待集中采样的时间稍长。按照自愿的原则，春节期间出行人员核酸检测可以采取混采技术开展检测。混采和单管检测的实验室检测时间是一样的，不影响出具检测报告的时间。

问：如何保障春运期间核酸检测需求？

答：针对春运期间核酸检测需求量增加的情况，指导各地提升核酸检测能力。截至目前，全国核酸检测能力已超过每天1500万份，如进行混样检测，全国总检测能力还能进一步提高，保障春运期间核酸检测需求。

问：接种新冠疫苗者是否也需遵循春运出行核酸检测的要求？

答：综合考虑疫苗保护效果、预防感染、阻断疾病传播的能力等因素，目前已接种新冠疫苗者仍需要遵循春运期间出行核酸检测的要求。

（据新华社）