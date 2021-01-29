广东省疾控中心：多地食品核酸检测阳性 办食品年货应做好防护

年关将近，不少人开始备年货。然而，车厘子、啤酒、海鲜、鸡翅等热门年货最近却频频出现核酸检测呈阳性的情况。广东省疾控中心提醒，目前没有消费者因接触食品或其外包装感染新冠病毒的案例，市民无需过分恐慌，但应做好防护。

为何非冷链进口食品核酸检测阳性的情况也变多了？广东省疾控中心专家解释，这主要跟两个原因有关：一是目前全球疫情蔓延态势持续加剧，每天都有大量新增病例。境外从事食品生产经营等活动的人员在感染后可能未及时离开工作岗位，继续从事食品生产、装卸、运输、贮存等工作。病毒有可能就在这些工作环节中，通过感染者污染食品或其包装材料表面，并随着跨境运输进入我国。二是新冠病毒喜欢低温环境，温度越低，存活时间越长。冬季气温低，很多进口货物的常温运输环境也类似于冷链系统，因此也可能成为病毒载体。

广东省疾控中心提醒，市民在购买年货时，最好去正规超市或市场选购食品；选购海鲜及生肉时应避免用手直接接触，建议戴上一次性手套，触碰后应及时清洁双手；生鲜、冷冻类食品，应与果蔬、熟食类食品分开包装；建议用流动水清洗水果，无需使用消毒剂，不放心的话可以多冲洗一会儿或削皮后食用；清洗完海鲜、肉类等冷冻食品后，要用肥皂或洗手液和流动水清洁双手；食物要煮熟煮透，尽量避免生食蔬菜和肉类。（记者余燕红、通讯员粤疾控）