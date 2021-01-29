2020年度“医阶中国好医声”评选活动顺利举办

2021年1月22日，由中国健康传播论坛主办的2020年度“医阶中国好医声”评选活动顺利举办，十位讲师荣获荣誉称号。本届“医阶中国好医声”评选旨在表彰专家群体依托互联网，利用碎片化的时间，以音频的方式，向基层医务工作者传播专业的医学知识。

中国健康传播论坛组委会主席段小霞发表讲话称，中国健康传播论坛是为了积极响应《健康中国2030规划纲要》，提高人民健康水平，促进医疗行业的交流合作，并希望借这样一个分享的平台，传播最前沿的医学解读。

中国健康传播论坛组委会主席 段小霞

北京同仁医院白内障中心副主任医师赵阳在发表获奖感言时表示，好医生除了有医术、医德外，还要注意与患者的交流方式。医患的认知有很大差距，这就需要医生在跟患者沟通时站在患者的角度去换位思考。医德是什么，当然最重要的是医术，会治病是一个好医生的前提，其次就是共情，注意我们与患者的交流方式，想在患者前面，及时消除误会。以上，都是我在行医之路上，一些关于人文的思考，也是我国的医学基础教育中，关于人文的学习比较少，我期望通过“医阶”App向更多的年轻医生分享以上的人文感悟及医学创新理念。

首都儿童研究所附属儿童医院神经外科主任医师 李云林

北京天坛医院神经外科意识障碍病区主任医师何江弘、北京安贞医院心内科十二病区主任医师杨士伟、北京大学人民医院血管外科主任医师张韬在获奖时共同感慨道，类似“医阶”的媒介，以短视频、音频等形式提供了更有效的知识传播方式，是未来医生学习好模式。

清华大学第一附属医院北京华信医院预防保健科副主任医师 郑东旖

清华大学第一附属医院北京华信医院预防保健科副主任医师郑东旖在获奖时倡议道：“医生是一个最典型的活到老、学到老的职业，我们要不断地学习新知识新技能，还要把这些知识传递出去，惠及老百姓。我们既要做专业的专家，还要做科普的专家。”

北京安贞医院心内科主任医师 杨士伟