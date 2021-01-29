常态化疫情防控下的首个春运

1月28日，2021年春运正式拉开帷幕。往年的这一天，不论是机场还是火车站，都是人流如潮，航空公司和铁路也迎来一年中最繁忙的时期，然而今年形势却大不相同。受国内国际严峻复杂的疫情防控形势以及“就地过年”倡导的影响，预计今年春运旅客运输量将大幅减少。

铁路旅客同比下降66%

28日0点48分，随着北京开往重庆西的3603次列车缓缓驶出北京站，2021年北京地区铁路春运正式拉开帷幕。但是，从前人头攒动的候车大厅变得十分冷清，车站外的广场上也鲜有旅客的身影。

“3603次列车定员1274人，春运首日发售车票281张，上座率仅为22%，这个数字相比往年有着较大幅度的下降。”北京铁路局北京站党委副书记孙海申表示，春运期间，北京站预计发送旅客139.9万人，日均3.5万人，今年受疫情影响，群众积极响应“非必要不出京”的倡议，客流量预计比往年减少45%左右。

记者在北京站发现，目前车站已加强进出站旅客测温、实名制验证验票、职工个人防护、站车消毒通风环境消杀、“一米线”管理、发热旅客移交等防控措施。车站还设立了免费口罩领取机、紧急求助按钮、爱心服务区和爱心医务室等。

“今年春运全国铁路预计发送旅客下降为2.96亿人次，春运第一天，全国铁路预计发送旅客仅为400万人次，同比下降66%。”国铁集团相关负责人指出，为保护旅客出行安全，春运期间，铁路部门将严格落实疫情防控措施、科学组织运能运力，确保旅客安全有序出行。

“每趟列车出库之前，我们都对列车进行了全面消毒，同时列车运行途中每隔4个小时，我们还会对列车各个部位进行一次消毒，途径中高风险地区时每隔2个小时进行一次消毒。旅客上车后，按规定对旅客进行测温，并随时提示旅客朋友们按规定佩戴好口罩。”北京客运段国际联运车队列车长周湘峰介绍，列车上还设置了发热旅客隔离专区，运行途中将对突发高温的旅客做好隔离处理。

民航购票周期变化大

作为旅客长距离出行的首选交通方式，民航长期在春运中扮演着重要角色，也是受疫情影响最大的行业之一。春运首日，全国民航计划飞行班次8850班，较2020年春运第一天减少46.7%，预计运送旅客54万人次，较2020年春运第一天减少71.2%。

“受当前国内国际疫情变化态势影响，今年春运相比往年呈现时间跨度更长、出行高峰放缓、旅客出行需求分散等特点，春运时间跨度预计将从1月持续到2月末，春运期从往年40天延长到60天。”东方航空相关负责人表示，此外，随着各地陆续出台返乡政策，民航购票周期与往年有较大不同，远期购票明显减少，3天内购票较多。旅客出行时间明显分散，春节假期前后的回乡、返程高峰趋于平稳。

在这种供过于求的背景下，全国多地返乡机票价格还在持续下降，去哪儿旅行平台数据显示，截至1月25日，机票预订平均支付价格下降至651.36元，创5年来春运前机票预售平均支付价格最低。腊月二十九（2月10日）北京至哈尔滨航线机票跌破千元，仅为全价的5.5折。往年商务舱都被抢购的北京至三亚航线，春节放假前一天的最低支付价格为610元，仅为全价的1.7折。

“虽然客流量下降，但是机场的防疫措施依然在加强。”北京大兴国际机场运行管理部业务经理侯磊介绍，春运期间，大兴机场将继续在加强查码、测温工作的同时，对值机区、电梯轿厢、登机口区域、行李提取厅、停车楼等旅客高频接触的区域进行重点消毒，对手推车扶手、婴儿车等旅客频繁接触的区域执行“一客一消”，卫生间、柜台等重点区域每2个小时一消毒，对中高风险地区进港航班执行一航班一监控、一航班一消毒的防疫措施。航站楼内重点区域采取全新风模式运行，对空调系统机组进行每日消杀。

客票退改签有新政策

由于返乡出行计划不确定性较大，为了帮助旅客更好地安排出行，铁路部门及民航局近期均发布了新的客票退改签政策。

目前，铁路12306售票服务时间延长为每日5时至23时30分，火车票预售期从30天调整为15天，铁路部门免费退票时段由发车前15天缩短为前8天，避免旅客重复购票退票。此外，从1月28日起，如果旅客没赶上火车，可在开车当日24时之前，在其他列车尚有余票的情况下在改签窗口办理当日车票改签业务。

与此同时，民航方面也下发了关于春运期间机票免费退改签的通知。自1月27日0时起，已购买1月28日至3月8日春节期间机票的旅客，均可办理免费退票或至少一次改期。

“乘机日期在1月28日至2月3日的旅客，自1月27日0时起至航班起飞前可提出退票或改期申请；乘机日期在2月4日至3月8日的旅客，自1月27日0时起至航班起飞前7天可提出退票或改期申请。1月27日0时前已申请退票或改期的旅客，不适用于本政策。”民航局相关负责人表示。

快递企业春节不打烊

对于就地过年的百姓，春节期间快递能否正常送货到家无疑是最关注的问题之一。

对此，交通运输部总工程师、公路局局长汪洋表示，邮政管理部门和寄递企业将积极行动，在严格做好疫情防控的同时，全力以赴做好就地过年的服务保障。

目前，中国邮政以及有关快递企业纷纷宣布春节不打烊，并且从网络、运力、人员、客服等方面做好保障。“我相信，如果就地过年的百姓选择网上采购年货，快递小哥一定会如期将新年的祝福送到你的家里。”汪洋说。

（本报记者 訾谦）