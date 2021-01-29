疫情防控脱贫攻坚 等领域获重点保障

新华社北京1月28日电 财政部28日发布数据显示，2020年，全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9％。

其中，2020年，中央一般公共预算收入82771亿元，同比下降7.3％；地方一般公共预算本级收入100124亿元，同比下降0.9％。全国税收收入154310亿元，同比下降2.3％；非税收入28585亿元，同比下降11.7％。

“2020年一至四季度，全国一般公共预算收入增幅分别为－14.3％、－7.4％、4.7％、5.5％，呈现一季度收入大幅下降后二季度触底回升、三季度由负转正、四季度持续向好的态势。”财政部有关负责人说。

从主要税收收入项目来看，2020年，国内增值税56791亿元，同比下降8.9％；国内消费税12028亿元，同比下降4.3％；企业所得税36424亿元，同比下降2.4％；个人所得税11568亿元，同比增长11.4％；进口货物增值税、消费税14535亿元，同比下降8.1％；关税2564亿元，同比下降11.2％。

财政支出方面，2020年，全国一般公共预算支出245588亿元，同比增长2.8％。其中，中央一般公共预算本级支出35096亿元，同比下降0.1％；地方一般公共预算支出210492亿元，同比增长3.3％。

从主要支出科目来看，2020年，教育支出36337亿元，同比增长4.4％；社会保障和就业支出32581亿元，同比增长10.9％；卫生健康支出19201亿元，同比增长15.2％；农林水支出23904亿元，同比增长4.4％；交通运输支出12195亿元，同比增长3.2％。

“在坚决落实政府过紧日子要求的同时，疫情防控、脱贫攻坚、基层‘三保’等重点领域支出得到有力保障。”这位负责人说。

此外，数据显示，2020年，全国政府性基金预算收入93489亿元，同比增长10.6％；政府性基金预算支出117999亿元，同比增长28.8％。全国国有资本经营预算收入4778亿元，同比增长20.3％；国有资本经营预算支出2544亿元，同比增长10.8％。