人类睡眠竟与月球周期同步

科技日报北京1月28日电 （实习记者张佳欣）几个世纪以来，人类一直将我们的情绪、事故甚至自然灾害归咎于月球。但据27日发表于《科学进展》杂志的最新研究表明，月亮还会影响另一种东西——我们的睡眠。

美国华盛顿大学、耶鲁大学和阿根廷奎尔姆斯国立大学科学家在论文中指出，人类的睡眠周期在29.5天的月亮周期内波动：在满月前的几天里，人们入睡时间晚且睡眠时间短。

使用手腕监测器，研究小组跟踪了居住在阿根廷福尔摩沙省3个社区的98人。其中2个社区位于农村，1个社区位于城市。随后，他们分析了来自西雅图地区的464名大学生的睡眠监测数据。研究人员观察了这些被测者在农村和城市环境下，睡眠开始时间和睡眠时间的变化，发现他们的睡眠周期存在波动。

这种模式的普遍存在可能表明，月球对睡眠有明显的调节作用。我们的自然昼夜节律在某种程度上与月球周期的各个阶段同步，或与之存在联系。即使在光污染严重的城市，这种影响也可能存在。

研究证实，满月前的夜晚，被测者入睡时间最晚且睡眠最少。这是因为随着满月的到来，上弦月越来越亮，通常在下午晚些时候或傍晚升起，黄昏后会有更多自然光。虽然月盈和月亏的后半段时期也会发出明显的光，但是月亮升起得很晚。研究还表明，灯光会影响睡眠。城市地区的人睡得更晚，睡眠时间比没有电的农村地区的人更少。

月球是否影响我们的睡眠一直是科学家争论不休的问题。一些研究曾暗示了月球的影响，但却与其他研究相矛盾。这项新研究显示出了清晰的模式，部分原因是研究小组使用手腕监视器来收集睡眠数据，而不是用户报告的其他方法。此外，研究人员跟踪了不同的月亮周期，有助于过滤掉数据中的干扰，这些干扰包括睡眠模式个体差异、是否存在灯光等。

“我们假设睡眠模式是一种先天的适应，即月亮的周期变化使我们的祖先能够利用这种自然光源。”该研究主要作者、华盛顿大学生物系博士后莱安德罗·卡西拉吉说。