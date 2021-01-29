糖尿病患者如何安全接种新冠疫苗？

新冠肺炎疫情以来，经国内外大量临床数据显示，糖尿病患者成为新冠病毒易感、重症及死亡率高发群体，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授曾表示，糖尿病病人在新冠疫情下尤其需要特别关注，当人体处于高血糖状态，免疫力将会被钝化，一旦感染新冠或者其他感染性疾病后果严重。糖尿病患者科学预防新冠，及时接种新冠疫苗已是当务之急。

近期，北京市疾病预防控制中心发布了《糖尿病患者新冠疫苗预防接种指引》，对预接种疫苗的糖尿病群体做出了具体要求和禁忌说明。中国妇女报·中国妇女网记者就糖尿病患者新冠疫苗预防接种相关问题邀请中日友好医院内分泌科主治医师祝捷进行解读。

为何糖尿病患者的免疫力会受到破坏？祝捷解释，“糖尿病作为一种系统性疾病，目前医学上无法治愈，长期患病会引起各种慢性或急性并发症，人体各个脏器在并发症后受损，这将会对免疫力产生很大影响。”

祝捷特别强调，老年女性患者因尿糖过高，易诱发细菌滋生，造成泌尿系统感染。“很多老年女性患者在泌尿系统炎症后长期使用抗生素，这样会进一步导致免疫力降低。”

哪些糖尿病人群适宜接种疫苗？祝捷表示，我国目前接种的灭活疫苗安全性很高，对于II型糖尿病患者，通过饮食、运动或药物的治疗，空腹血糖≤13.9mmol/L（静脉血）即可正常接种，I型糖尿病同样适应上述条件。而目前所有用于糖尿病的药物包括口服及注射药，都不作为接种疫苗的禁忌。

接种疫苗后会出现哪些不良反应？应如何处理？“疫苗的一般反应，如接种部位疼痛、红肿、出现硬块或者有疲乏、低热等症状都属于正常现象，无需特别处理，一般两到三天会自行缓解。”但祝捷强调，如出现特别异常反应则需要及时就医。“从目前三期的临床实验中可以看到各条技术路线的疫苗，大多数受试者不良反应比较轻微，目前尚无确定的与疫苗相关的严重安全事件。”祝捷说。

疫情防控期间，因心理因素而导致血糖高升的问题需要格外注意。祝捷提醒，“很多患者忽视了情绪对血糖的影响，紧张、焦虑、失眠、疼痛等负面情绪会使人体产生应激状态，分泌大量激素刺激血糖升高。尤其是疫情的反复，影响到大众的正常生活，恐慌和焦虑感剧增，患者对血糖的控制更为困难。”希望广大患者正确对待疫情，保持心情的愉悦，用转移注意力的方式疏导心理压力，不造谣、不信谣、不传谣，树立战胜疫情的信心。（记者 徐阳晨）