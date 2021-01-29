北京建成养老照料中心262家 覆盖三分之二以上街乡镇

记者从北京市民政局了解到，目前本市已建成并运营262家养老照料中心，覆盖全市三分之二以上的街乡镇。对于养老照料中心“应建未建”的街乡镇，民政部门将继续鼓励社会力量参与养老服务，积极开展养老照料中心建设工作。

为解决居家养老服务质量不高、不专业的问题，从2014年起，本市相继出台支持政策，推动在居民楼和平房院建设具有居家支持功能、辐射全社区的养老照料中心。

截至今年1月14日，全市已建成并运营的养老照料中心共计262家。其中，东城区14家、西城区23家、朝阳区50家、海淀区30家、丰台区26家、石景山区9家、门头沟区7家、房山区17家、通州区9家、顺义区15家、昌平区14家、大兴区14家、怀柔区8家、平谷区12家、密云区8家、延庆区6家。此外，还有50家养老照料中心正在筹备中。

作为社区养老服务设施的重要组成部分，养老照料中心主要开展机构养老、社区托老、居家助老、信息管理、专业支撑、技能实训等六大服务功能。养老照料中心能为区域内失能、高龄独居以及其他有需要的老年人提供就近“短托长住”，以及助餐、助洁、助浴、助医、精神关怀、拓展服务等居家助老服务。此外，养老照料中心的服务项目还包括建立老年人信息库，通过绿色通道便捷就医，由专业的护理员提供不同等级的生活照料、专业护理、合理配餐营养膳食等服务。

据了解，应社会发展需求，养老照料中心还能为社区老年人提供老年餐饮及棋牌休闲、巡视探访、居家上门家庭护理等辐射到家庭内的养老服务，并向老年人家属、家政服务人员等有需要的居民开展生活照料和护理技能的实训，从而使老人和家属都可以从中受益。（记者 王琪鹏）