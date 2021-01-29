今年蔬菜产量预计156万吨

记者从市农业农村局获悉，今年全市将加大对设施农业扶持力度，推进高效设施农业试点建设，促进全市蔬菜产量大幅度增长，由去年的年产130万余吨增至156万吨左右。

去年，全市蔬菜播种面积超过54万亩，产量超过130万吨，比2019年增长20%以上，扭转了蔬菜生产连续多年下滑局面；生猪存栏量达32.18万头，为保障市民“菜篮子”量足价稳发挥了积极作用。

在保障农产品流通方面，市农业农村局下发了《关于印发〈疫情期间北京市涉农企业物资物流运输临时保障工作方案〉的通知》，确保“菜篮子”产品和农业生产必需品运输畅通。截至目前，市农业农村局累计为全市85家涉农企业办理转运证明214张，涉及车辆562辆，全力保障农产品和农业物资正常流通秩序。

入冬以来，全市蔬菜生产继续保持增长，日均产量2800吨左右，同比增长20%。今年全市将进一步完善工作机制，出台设施农业用地政策，细化年度蔬菜生产任务，保障市民“菜篮子”稳产保供。

此外，为加快恢复生猪生产，全市现已建成标准化、规模化生猪养殖场17家，总设计存栏达到50万头。同时，发挥“京津冀”协同发展效能，积极强化龙头企业外埠基地和屠宰加工企业的“点对点”供应以及与主产区产销对接机制，为本市猪肉市场供应充足、价格稳定作出积极贡献。（记者 孙云柯）