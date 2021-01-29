又一新冠病毒受体被发现

西湖大学李旭课题组、黄晶课题组和复旦大学陆路课题组合作，新近发现AXL蛋白是新冠病毒感染人类呼吸系统的潜在受体。这也是目前发现的首个不依赖于ACE2受体蛋白的新冠病毒新受体。相关研究论文日前发表在《细胞研究》杂志上。

科研人员发现，ACE2受体蛋白主要在人类的肾脏及消化系统表达，仅在约千分之一的肺细胞和千分之二的气管细胞中表达。如此低的ACE2受体蛋白表达量难以支持新冠病毒在人群中的高传染性，研究团队因此猜测，新冠病毒在人类呼吸系统中可能存在其他重要受体。

结合蛋白质组学、生物信息学及计算生物学方法，科研人员最终筛选出结合强度排名第一的AXL候选受体蛋白，并证实肺细胞上的AXL蛋白与新冠病毒刺突蛋白相结合，在细胞膜上存在强共定位。研究同时发现，AXL在包括肺Ⅰ/Ⅱ型上皮细胞、基底细胞、成纤维细胞的几乎所有类型的呼吸系统细胞中皆有较高表达。

据介绍，AXL是一种受体酪氨酸激酶，广泛参与调节细胞的生存、增殖、迁移与分化。科研人员进一步研究，明确了AXL通过特异性结合新冠病毒刺突蛋白，介导病毒在呼吸系统细胞上的吸附与内化。因此，AXL可能是新冠病毒在肺细胞上的潜在受体。同时发现ACE2和AXL之间并不存在相互交叉的抑制感染功能，这提示AXL蛋白可能是不依赖于ACE2蛋白的新冠病毒新受体。

据专家介绍，在明确了AXL可以以受体形式结合新冠病毒刺突蛋白介导假病毒进入后，研究团队在生物安全防护三级实验室中进行了新冠病毒的真病毒感染实验，结果表明AXL可以不依赖于ACE2独立介导新冠真病毒的感染，而基于AXL设计的药物或可用于新冠肺炎的干预。（记者胡德荣）