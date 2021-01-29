遏制暴力伤医需惩防并举

1月26日9时许，江西省吉水县人民医院心内科医生胡淑云在查房过程中突遭歹徒持刃袭击受伤，该院第一时间实施抢救。省、市、县组织多方专家联合救治，但胡淑云医生终因伤势过重，抢救无效，于1月27日凌晨在南昌大学第二附属医院不幸去世。就在胡医生去世当天，南昌市又一名医生被人用注射器扎伤。经法医化验，针管内注射物系除草剂，有神经毒性。医院组织多学科医生团队参与抢救，目前伤者情况稳定，正在接受进一步治疗。

近年来，多地发生的暴力伤医事件，不仅严重扰乱了正常的医疗秩序，更伤害了医护人员的生命健康和职业情感。暴力伤医事件的性质是伤害事件，不容原谅。近两年，我国对伤医者的刑罚力度呈现加大的趋势，给伤医者以震慑。在去年全国两会上，最高人民法院工作报告中提到，严惩暴力伤医犯罪，为医务人员筑牢安全保障。最高人民检察院也在工作报告中提到，对伤医扰医犯罪必须“零容忍”。医务人员守护的是每一个人的生命和健康，让他们安心工作，就是保护我们每一个人。

在重拳打击暴力伤医的同时，笔者认为，必须惩防并举、防范先行。一方面，应加强医院安保措施，提升安保能力，降低暴力伤医的可能性和危害性。另一方面，配备专业力量，纾解患者及其家属的心理问题。目前，我国绝大多数的医疗机构提供的医疗服务都缺乏必要的心理干预内容，患者及其家属的情绪无从纾解，易产生医患矛盾甚至暴力事件。当前，北京等地的一些医疗机构正在积极配备医务社工，希望就此建立完善相关服务体系，让医务社工能够更好地发挥作用。

此外，公众应对医护人员多些理解。医生护士不是神，医学是一门不断探索的学科，时至今日仍对太多的疾病无能为力。此次暴力伤医事件发生后，有群众自发前往献血，希望给予胡淑云医生帮助。作为医疗卫生系统的一员，笔者从中感受到了力量。希望更多人理解医护人员，医患携手共建和谐安全的医疗环境。