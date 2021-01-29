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吉林扩大应检尽检范围

2021年01月29日08:38 来源：健康报

吉林省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室近日发布《吉林省冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作指导手册》，从早预防、早发现、早报告、早隔离、早救治、强保障6方面指导冬春季农村疫情防控工作。

《手册》提出，扩大应检尽检范围。将县医院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心新入院患者及陪护人员，医疗机构工作人员，冷链食品从业人员，农村需排查和协查人员等纳入应检尽检范围，每周开展核酸检测。对服务业从业人员定期开展核酸抽样检测。每周对村卫生室和个体诊所、农贸市场、农村活动室等公共场所环境开展核酸检测，每周入户开展抽样检测。

此外，县（市、区）疫情防控工作领导小组要按照密切接触者、次密切接触者的隔离要求，统一设立集中隔离场所，按照不少于20间/万人口储备。乡镇（街道）、行政村（居委会）要以行政村为单位提前准备防护物资。（记者杨萍 刘也良）

(责编：李轶群、许晓华)


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