江西不断健全常态化防控机制

近日从江西省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，该省织密织牢疫情防控网络，全省核酸检测能力日检测量提升到39.49万份。

据悉，江西省不断健全“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化防控机制。在现有疫情防控专班基础上，增设核酸检测、流调溯源、交通管控等专班，严格落实24小时疫情值班值守，实行“日报告、零报告”制度，同时加强乡镇、村居委员会“五有”体系的规范建立，即有疫情防控指南、有防控管理制度和责任人、有适量防护物资储备、有属地医疗卫生力量指导支持、有隔离场所和转运安排准备。

江西还充分发挥城乡社区网格作用，落实好“查、控、检、访”各项措施。自2020年12月以来，全省排查境外来赣返赣信息2万条；排查国内中高风险地区来赣返赣人员8736人，均及时有效进行了管控和健康服务。

此外，江西坚持农村和城市疫情防控一体部署、一体推进，重点针对民营医院、个体诊所、乡镇卫生院和村卫生室开展巡查，堵住院感防控漏洞。（记者徐雅金）