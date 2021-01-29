热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

江西不断健全常态化防控机制

2021年01月29日08:37 来源：健康报

近日从江西省新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，该省织密织牢疫情防控网络，全省核酸检测能力日检测量提升到39.49万份。

据悉，江西省不断健全“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的常态化防控机制。在现有疫情防控专班基础上，增设核酸检测、流调溯源、交通管控等专班，严格落实24小时疫情值班值守，实行“日报告、零报告”制度，同时加强乡镇、村居委员会“五有”体系的规范建立，即有疫情防控指南、有防控管理制度和责任人、有适量防护物资储备、有属地医疗卫生力量指导支持、有隔离场所和转运安排准备。

江西还充分发挥城乡社区网格作用，落实好“查、控、检、访”各项措施。自2020年12月以来，全省排查境外来赣返赣信息2万条；排查国内中高风险地区来赣返赣人员8736人，均及时有效进行了管控和健康服务。

此外，江西坚持农村和城市疫情防控一体部署、一体推进，重点针对民营医院、个体诊所、乡镇卫生院和村卫生室开展巡查，堵住院感防控漏洞。（记者徐雅金）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

坚持锻炼膝关节，这个冬天拒绝“打软腿”  相信很多人都有过这样的经历，正常走路的情况下偶尔会感觉到膝盖部位酸软，没有受到任何外力的影响下，好像要摔倒一样，这就是生活中经常说的“打软腿”“膝盖打软”。 【详细】

冬季“囤肉”真的能抗寒吗？真相在这里！  “冻死了，我要囤肉抗寒”“长胖是对冬天最起码的尊重”……只是，“囤肉”真的能抗寒吗？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn