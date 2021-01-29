四川省成都市发布网售食品疫情防控告知书切实做好七项工作

为加强网络食品经营环节的疫情防控工作，保障公众身体健康和生命安全，1月26日，四川省成都市市场监管局向驻蓉网络食品交易平台、入网食品生产经营者发布网络销售食品疫情防控告知书，督促平台和生产经营者切实履行防控主体责任，严格落实《成都市冷链食品生产经营新冠病毒防控技术指南》，做好7项工作。

全面落实进口冷链食品主体责任。驻蓉网络食品交易平台、入网食品生产经营者不得采购、加工、贮存、销售、配送“两证明一报告一信息”不全的进口冷链食品（进口冷链食品检验检疫证明、核酸检测报告、消毒证明、追溯信息）。发现相关证明文件不全、来源不明以及存在其他违法行为的，要及时制止并向所在地市场监管部门报告。

加强销售冷链食品信息追溯和备案。应在四川省冷链食品追溯平台（“川冷链”）登记备案相关信息，确认冷链食品来源信息；平台配送仓储设有或自建冷库的，应主动到属地市场监督管理部门履行备案手续。

严格进口冷链食品线上线下管理。应将“两证明一报告”在经营活动主页面显著位置进行公示，如实记录并保存进口冷链食品交易信息。实体门店售卖进口冷链食品的，要实行专用通道进货、专区存放、专区售卖，不得与其他食品混放销售，做好消毒、人员防护等防控措施，每周对进口冷链食品、从业人员、环境、设施设备等进行核酸检测，且对外公示检测结果。

加强中高风险地区抵蓉物资管理。应严格管理中高风险地区抵蓉物资，加强交通运输、冷链冷库、批发零售等关键环节实施预防性全面消毒处理、强化核酸检测等措施，最大限度减少疫情经物传播。

严格从业人员健康管理。驻蓉网络食品交易平台应督促入网食品生产经营者、配送单位，建立从业人员健康登记、健康状况台账和风险接触信息报告制度，实行“绿码”上岗。

严格核酸检测呈阳性的食品处置。在食品生产经营过程中，发现食品核酸检测呈阳性的，应当立即停止生产经营活动，报告属地疫情防控指挥部，在指挥部统一领导下，按照《新冠病毒核酸阳性食品处置指南》要求，进行无害化处理。

严格执行“野生动植物”“长江禁捕”禁令。不得经营野生动植物菜肴、制品；不得假借野生动植物名义，虚假宣传制售养殖产品；网页禁止展示“捕捞”“河鲜”“江鲜”“渔港”“野生鱼”“野生河（江）鲜”和非法捕捞渔获物名称等字样及暗语信息。（张 东）